Venezolano Elías Díaz fue el héroe en victoria de la Liga Nacional en el Juego de Estrellas

El receptor venezolano Elías Díaz conectó jonrón de dos carreras para voltear el marcador y poner a ganar a la Liga Nacional 3 carreras por 2, que fue el marcador final del encuentro, lo que le valió para llevarse el premio al MVP del choque disputado en Seattle. De esta manera, la Liga Nacional rompe una racha adversa de nueve derrotas , por lo que el batazo del jugador de 32 años de edad tomó un valor mayor. El premio como jugador más valioso le fue entregado por el legendario Carl Ripken Jr.

El careta había declarado antes del Juego de Estrellas que era un honor para él participar pues no le había tocado ese privilegio a lo largo de su carrera. Se preparó para el evento, entró como emergente cambiando la historia del partido.

En la primera vez que se enfrentaba a Félix Bautista, cerrador de los Orioles de Baltimore, el catcher venezolano sacudió un jonrón por el jardín izquierdo con Nick Castellanos en la segunda almohadilla para poner en ventaja a la Liga Nacional.

Elias Díaz just flipped this #AllStarGame on its head! pic.twitter.com/a676EZsZ53