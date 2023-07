Comisionado de la MLB rechaza cambiar polémicas reglas rechazadas por los peloteros

Las nuevas reglas implementadas en la presente zafra de las Grandes Ligas, como el reloj de lanzamiento y limitación en cuanto a los virajes a las almohadillas, sigue causando polémica y discusión entre jugadores y fanáticos del béisbol.

Inclusive la misma Asociación de Jugadores de la MLB está en la disputa pues Tony Clark, director ejecutivo de la misma, solicitó a la liga una “reestructuración” en las reglas al momento de iniciar la postemporada del presente año, solicitud esta que no tardó mucho en rechazarse, pues Rob Manfred, comisionado de las Grandes Ligas, declaró lo siguiente:

“En general, creo que deberías jugar la postemporada de la misma manera que juegas la temporada regular”, dijo. “Nos sentimos cómodos con la forma en que se han manejado el reloj y las violaciones, particularmente al final del juego, en situaciones de alta importancia”, indicó Mandred lo cual quiere decir que es una respuesta negativa por parte del comisionado y eso no entrega esperanzas al pedido por parte de la Asociación de Jugadores.

En virtud de lo anterior, los peloteros deberán mantenerse bajo las reglas que se implementaron desde el Opening Day en los terrenos de juego de Las Mayores.

Por qué importa: Las reglas implementadas este año tienen que ver con el tiempo de los lanzamientos y la limitación en cuanto a los virajes a las almohadillas.

MLB commissioner Rob Manfred and Players Association executive director Tony Clark addressed the media on a variety of topics, including pitch clock. https://t.co/R5WJReUQEO