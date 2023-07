Superlano asegura que el episodio de Cúcuta no fue como dicen

0 SHARES Share Tweet

Freddy Superlano, candidato de Voluntad Popular en las primarias de la Plataforma Unitaria Democrática, negó haber participado en actividades nocturnas de fiesta en Cúcuta durante una entrevista en el programa El After en Twitch. «En Cúcuta no me fui de rumba a buscar mujeres», afirmó.

Además, Superlano reflexionó sobre la falta de manejo de ciertas situaciones por parte de su partido político. «Este tema no lo manejamos bien como partido político y una mentira dicha mil veces se vuelve verdad. Jamás en mi vida he estado en un sitio nocturno», dijo.

Sobre otros temas, el candidato expresó su preocupación por la posibilidad de que las primarias no se celebren. “Yo tengo un temor terrible de que no se dé la primaria (…) Si no hay primarias, la situación de la oposición va a ser mucho más compleja”, concluyó Superlano.

Este episodio de El After estuvo conducido por Ana Milagros Parra, Enderson Sequera y Luis Peche.