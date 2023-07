Lula descalifica como “ansiedad” condena de Boric a Rusia

0 SHARES Share Tweet

En medio de las tensiones políticas generadas durante la reciente cumbre de la Unión Europea (UE) y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, expresó su percepción de una mayor «ansiedad» por parte de su homólogo chileno, Gabriel Boric. Lula sugirió que la inexperiencia de Boric en tales reuniones internacionales podría ser la causa de su impaciencia.

Durante una rueda de prensa en Bruselas, Lula dijo: «Posiblemente, porque debe haber sido la primera reunión de Boric de la Unión Europea con América Latina, tiene un poco más de ansiedad que los demás. Sólo eso».

Por otro lado, Boric enfatizó la necesidad de una clara condena de la invasión de Ucrania por parte de Rusia por parte de los países de América Latina. «Es importante que desde Latinoamérica se diga con claridad que lo que sucede en Ucrania es una guerra de agresión, imperial, inaceptable, en donde se viola el Derecho Internacional», declaró durante la cumbre.

Sin embargo, Boric no se mostró ofendido por las palabras de Lula y en su respuesta afirmó: «No me siento ofendido, me siento muy tranquilo, las veces que he tenido oportunidad de conversar con él (Lula) he tenido la mejor impresión, somos de la misma familia política y hoy día podemos tener matices en torno a esto, pero la posición de Chile es de principios».