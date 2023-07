Aerolínea colombiana Wingo retoma vuelos a Maiquetía

0 SHARES Share Tweet

Este miércoles se realizó el primer vuelo de la aerolínea colombiana Wingo, entre Bogotá y Caracas. La celebración del vuelo inaugural contó con la presencia del CEO de la aerolínea, Eduardo Lombana, y el directo de la Aerocivil, Sergio París.

El vuelo se llevó a cabo luego de obtener los permisos finales para la reactivación de esta ruta.

La aeronave fue recibida con un arco de agua, realizado por el Cuerpo de Bomberos Aeronáuticos del IAIM, “en aras de fortalecer los lazos de respeto y hermandad entre la comunidad aeronáutica”, escribieron en Twitter autoridades del Aeropuerto Internacional de Maiquetía.

Según información del portal web de la aerolínea, el costo más económico del pasaje (Go Basic) es de 157,17 dólares, mientras que el más costoso (Go Premium), asciende a 273,81 dólares.

Wingo también ofrece un plan intermedio (Go Plus), cuyo valor es de 232,77 dólares.

La aerolínea de bajo costo cuenta con tarifas hasta 30% por debajo de las tradicionales, en ese sentido, el pasajero podrá viajar con un morral o cartera de 40x25x35 centímetros incluido en el boleto.

El horario de salida es a las 7:43 p.m. y el de llegada a las 8:41 p.m. tres veces por semana: martes, jueves y sábado.

