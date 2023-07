Pérez Vivas: “Debe prevalecer la unión y el compromiso de defender las primarias y derrotar a la barbarie roja en 2024”

0 SHARES Share Tweet

Nota de prensa

Durante un coloquio organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia, el exgobernador de Táchira y candidato a la primaria opositora César Pérez Vivas indicó que tienen “que darle batalla al Gobierno”. “No le estamos pidiendo un favor al CNE, es un deber facilitar el ejercicio del derecho político», precisó.

Pérez Vivas, participó en el coloquio “Elecciones en dictadura”, organizado por el Instituto Interamericano por la Democracia, donde se refirió a las pretensiones de Nicolás Maduro para, a su juicio, no llegar a unas elecciones presidenciales en 2024.

“Yo estoy convencido que Nicolás Maduro, en el fondo, no quiere contarse. Si por él fuera, no habría elecciones. Él podría adelantar una elección presidencial, lanzar unas medidas desesperadas y no hacer elecciones en 2024”, dijo.

Aseverando que adherirse a un proceso electoral es la opción más viable para salir de la dictadura, el exgobernador de Táchira indicó que tienen “que darle batalla al Gobierno”.

Maduro y sus secuaces aceleran su estrategia de dividir y desmoralizar a la ciudadanía. Ante esta pretensión, dentro de la sociedad democrática debe prevalecer la unión y el compromiso de defender las primarias y derrotar a la barbarie roja en 2024.

Pérez Vivas se refirió, además, a cómo debería llevarse a cabo el proceso electoral dispuesto por la Comisión Nacional de Primaria, explicando la negativa que obtuvieron por parte del Consejo Nacional Electoral a su colaboración en el mismo: “No le estamos pidiendo un favor al CNE, es un deber facilitar el ejercicio del derecho político y Maduro está violentando ese derecho constitucional”.

En este sentido, el dirigente político insistió en la necesidad de lograr un acuerdo entre los candidatos que participarán el 22 de octubre en las elecciones, destacando una vez más, su propuesta para que se logren acuerdos previos entre los candidatos y así marcar un acuerdo político que defina la gobernabilidad de ese dirigente, una vez llegue a Miraflores en 2024.

Es fundamental un acuerdo político de la agenda que va a cumplir la sociedad democrática en ese proceso, y -una vez acordado- el contenido articular mejor la propuesta electoral (…) La primaria no debe ser un cheque en blanco, que César Pérez Vivas quiera hacer lo que le dé la gana una vez que se instale en el gobierno. La primaria debe ser una selección de venezolanos que trabajen articuladamente con los sectores porque de lo contrario no va a lograr integrar a la sociedad democrática, no va a lograr crear el piso donde podrá edificarse ese proceso político. El acuerdo de gobernabilidad debe lograrse antes de tener un candidato”, precisó.

El abanderado, una vez más, hizo un llamado a la participación electoral. Aseguró que es la única manera de lograr cambiar a las autoridades actuales. “No podemos dejar la cancha sola para que el Gobierno adelante estos procesos electorales con todo el ventajismo y capacidad de fraude que tienen, nosotros estamos en la obligación de hacerle frente político y electoral al gobierno (…) Todos los actores políticos, aquellos que promovieron la abstención en 2018, están ahora convencidos de que tenemos la obligación de acudir a la cita electoral del próximo año”, explicó.