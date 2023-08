Ecuador entra en estado de excepción tras asesinato de Villavicencio

0 SHARES Share Tweet

El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, anunció el jueves la imposición de un estado de excepción a nivel nacional por un período de 60 días, como respuesta al trágico asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio el miércoles. Villavicencio fue atacado por presuntos sicarios al término de un mitin político en Quito.

En un mensaje televisado a la nación después de una extensa reunión del comité de seguridad del Estado, Lasso subrayó que las elecciones generales extraordinarias se mantendrán en la fecha prevista del 20 de agosto. Sin embargo, anunció que se desplegará a las fuerzas militares en todo el territorio ecuatoriano en el marco de este estado de excepción. Lasso enfatizó la importancia de la democracia y la necesidad de defenderla en estos momentos difíciles: «Ante la pérdida de un demócrata y de un luchador, las elecciones no se suspenden. Estas se tienen que realizar, y la democracia se tiene que fortalecer. Esta es la mejor razón para ir a votar y defender la democracia, la vida y la integridad de la familia ecuatoriana y el futuro del país».

Este anuncio llega en medio de una crisis de seguridad en Ecuador debido al aumento de la delincuencia y la violencia del crimen organizado. El presidente ya había declarado un estado de excepción por 60 días en julio en las provincias de Manabí y Los Ríos, así como en el municipio de Durán, en el área metropolitana de Guayaquil.

La declaración de estado de excepción otorga a las autoridades poderes especiales para abordar la crisis de seguridad, incluido el despliegue de militares en las calles. No obstante, también implica la suspensión temporal de ciertos derechos fundamentales, como la libertad de reunión y la inviolabilidad del domicilio.

En medio de una ola de violencia y asesinatos, el Gobierno ecuatoriano ha recurrido a esta medida en repetidas ocasiones para combatir los picos de criminalidad. El narcotráfico y el crimen organizado, especialmente en las zonas costeras del país, se han convertido en una preocupación creciente.

Lasso expresó su firme condena al asesinato de Villavicencio, calificándolo como un «crimen político que adquiere un carácter terrorista». Además, afirmó que este ataque podría estar vinculado a sabotear el proceso electoral en un momento crítico, a pocos días de la primera vuelta presidencial.

El presidente destacó su determinación de no ceder ante la intimidación y el crimen organizado: «A quienes buscan amedrentar al Estado, no vamos a retroceder, el Estado está firme y la democracia no claudica ante la brutalidad de este asesinato. No le vamos a entregar al poder y las instituciones democráticas al crimen organizado, aunque esté disfrazado de organizaciones políticas».

Según el mandatario, el atentado ocurrió alrededor de las 18:15 hora local y resultó en un enfrentamiento entre los policías que protegían a Villavicencio y los asesinos. Uno de los atacantes murió a causa de las heridas después de haber sido capturado. Lasso también informó que los agresores lanzaron una granada para cubrir su escape, pero la misma no detonó y fue posteriormente desactivada.

En respuesta a este trágico incidente, Ecuador continuará con sus planes de realizar las elecciones generales extraordinarias el 20 de agosto. Para garantizar la seguridad en los recintos electorales, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional intensificarán sus medidas de seguridad.