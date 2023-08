DeSantis, lejos de ser una amenaza para Trump: Su humillación pública puede que nunca termine

0 SHARES Share Tweet

Por Rex Huppke

Empiezo a preguntarme si la campaña presidencial del gobernador republicano de Florida, Ron DeSantis, es un experimento social destinado a medir cuánta humillación puede soportar un ser humano.

O tal vez las personas que dirigen su campaña y su super PAC estén trabajando secretamente para el expresidente y actual acusado criminal, Donald Trump.

Dos cosas sucedieron el jueves para aumentar mis sospechas. No estoy seguro de que Ron DeSantis quisiera que ‘incómodo’ fuera su marca.

Primero, The Washington Post publicó una historia bajo el titular: «Los estadounidenses incómodos se ven a sí mismos en Ron DeSantis».

La a menudo desconcertante personalidad pública del gobernador y su evidente incomodidad al relacionarse con otros seres humanos tienen mucho que ver con su caída en las encuestas. Y aunque no soy un experto en campañas políticas, no creo que un titular como «¡Las personas incómodas me entienden!» sea lo que los estrategas considerarían una victoria.

Sería como si el candidato presidencial demócrata de 1988, Michael Dukakis, recibiera un titular que dijera: «Las personas que lucen vergonzosamente extrañas y fuera de lugar al posar para fotos en un tanque del ejército se ven a sí mismas en Michael Dukakis».

Foto de archivo del 13 de septiembre de 1988: El candidato presidencial demócrata Michael Dukakis recibe un paseo en uno de los nuevos tanques de combate M1-A-1 de General Dynamics en la empresa en Sterling Heights, Michigan. La foto pasó a la historia porque resultó contraproducente debido a su percepción forzada y falta de autenticidad, creando dudas sobre su capacidad en asuntos militares y distrayendo de los temas centrales de su campaña, lo que permitió a sus oponentes caricaturizarlo y socavar su credibilidad.

Como si ser coronado Rey de lo Incómodo no fuera suficiente, The New York Times informó sobre un extenso documento destinado a asesorar a DeSantis antes del primer debate presidencial primario del Partido Republicano de la próxima semana.

La estrategia del debate fue publicada en línea por una firma de consultoría política republicana asociada al principal super PAC de DeSantis, Never Back Down, un nombre que pronto podría ser hilarantemente irónico. ¿Y el consejo ofrecido? Según el informe del Times: «El memorándum de estrategia también destaca una de las vulnerabilidades políticas de larga data de DeSantis, su reputación de torpeza o distancia en la campaña electoral, sugiriendo que ‘evoque una anécdota personal sobre la familia, los niños, Casey, mostrando emoción'».

Imagino tarjetas de repaso para la preparación del debate que dicen: «Menciona a los niños y a la esposa. Haz que tu rostro haga algo que sugiera una sensación de felicidad».

DeSantis, preocúpate por el GOP, no por los demócratas: DeSantis piensa que ‘los liberales’ le tienen miedo. Pero son los votantes republicanos los que quieren que se pierda. ¡Lo que sea que hagas, Gobernador DeSantis, no vayas tras Donald Trump!

Además de eso, estos «asesores» dicen que DeSantis debería estar preparado para defender a Trump de los ataques lanzados por otros en el escenario del debate. Leíste bien. DeSantis debería salir en defensa del tipo que actualmente lo está venciendo por casi un 40% en las encuestas primarias del GOP.

¿Estamos 100% seguros de que las personas que dirigen este super PAC no son todas asesores notorios de Trump, como Stephen Miller, usando diferentes trajes de piel? Trump está actualmente lidiando con acusaciones y fechas de juicio mientras intenta febrilmente volver a litigar las elecciones presidenciales de 2020 que ha perdido más de 60 veces, si incluimos los casos judiciales infructuosos.

Trump tiene más vulnerabilidades que una tortuga sin caparazón, pero la gente de DeSantis quiere que su candidato en dificultades «ataque» al candidato republicano Vivek Ramaswamy, un empresario nacido de padres inmigrantes indios en Cincinnati que ha visto un ligero aumento en las cifras de las encuestas, acercándolo a la posición número 2 de DeSantis.

Vi esperanza en DeSantis. A medida que Trump avanza, ¿puede el GOP ofrecernos un mejor candidato para votar?

Según el informe del Times, los genios estrategas del super PAC de DeSantis sugieren esto: «Destroza a Vivek Ramaswamy con un mazo: ‘Falso Vivek’ o ‘Vivek el Falso'».

Ah, sí. Apodos.

Mira, hay una cosa positiva, y solo una, que diré sobre Trump: el tipo sabe cómo inventar apodos divertidos/ hirientes. «Ron DeSanctimonious» * es objetivamente hilarante y preciso. Entonces, decirle a Ron Incómodo que saque un no-apodo increíblemente torpe como «Falso Vivek» durante el debate es como animarlo a que entre al escenario del debate desnudo y ver cómo resultan las cosas.

Los super PAC no pueden comunicarse directamente con las campañas, así que publican cosas como esta en línea en lugares donde esperan que la campaña sepa buscar (guiño, guiño) y que los periodistas no se den cuenta (¡ups!).

Pero ahora que todos estos sabios consejos se han filtrado, imagina lo tonto que va a parecer DeSantis si intenta usar estas tácticas en el escenario del debate del miércoles.

Si pronuncia la línea «Falso Vivek», Ramaswamy simplemente lo criticará por seguir de manera robótica las órdenes poco brillantes de sus asesores.

De hecho, Ramaswamy ni siquiera esperó hasta el miércoles. En respuesta a la historia del Times, el candidato tuiteó: «Otro ataque aburrido y establecido por el súper PAC de creación ‘Robot Ron’, que está literalmente usando líneas de ataque aburridas y preprogramadas contra mí para el debate de la próxima semana. ‘Destroza a Ramaswamy'».

Todo esto es simplemente humillante y tengo que creer que DeSantis no quiere nada más que retirarse, correr a la mansión del gobernador de Florida, taparse la cabeza con una manta e ir a su lugar feliz, que asumo implica soñar despierto con más formas de ser cruel con los niños LGBTQ+ en su estado.

Lamentablemente, imagino que el tipo seguirá en las primarias por un tiempo más, esperando como todos los demás que la campaña de Trump de alguna manera se derrumbe o que desaparezca repentinamente en un estallido de rabia narcisista.

Ambas cosas son improbables.

Pero para Robot Ron, para Incómodo Ron, para Ron DeSanctimonious, bueno, la sede de la campaña podría usar un nuevo letrero: «La humillación continuará hasta que mejore el ánimo».

* «Sanctimonious» se refiere a una actitud hipócrita de superioridad moral o religiosa. Es cuando alguien pretende ser más virtuoso, recto o piadoso de lo que realmente es, generalmente con la intención de criticar o juzgar a los demás.

Publicado originalmente en inglés en USA TODAY ©