Dos tercios de votantes no apoyaría a Trump como candidato, revela encuesta

Trump enfrenta resistencia para una posible candidatura en 2024, según encuesta

De acuerdo a un reciente sondeo efectuado por The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research, el ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, enfrentaría resistencia significativa de los votantes si decide postularse para las elecciones presidenciales de 2024. La encuesta reveló que aproximadamente dos tercios de los encuestados no apoyarían a Trump si él se presenta nuevamente como candidato.

Dentro de estos resultados, un 53% manifestó con firmeza que no respaldaría al ex mandatario si es el candidato nominado por el partido republicano, mientras que un 11% señaló que es probable que tampoco lo respalden. Estos sentimientos surgen en el contexto de las actuales batallas legales que enfrenta Trump, particularmente aquellas acusaciones que lo vinculan con intentos de revertir los resultados de las elecciones del 2020.

No obstante, Trump mantiene un fuerte apoyo dentro de su partido. El 63% de los republicanos expresó su deseo de que Trump se postule nuevamente, y un 74% afirmó que lo respaldaría si llegase a ser el candidato oficial del partido. Cabe señalar que un grupo de votantes, que anteriormente eran simpatizantes de Trump, ahora se muestran reticentes, posiblemente a raíz de las acusaciones legales que enfrenta.

A pesar de los problemas legales y las críticas, Trump sigue siendo una figura predominante dentro del partido republicano. Actualmente, encabeza las encuestas internas del partido con un 53% de apoyo y continúa obteniendo financiamiento gracias a la cobertura mediática sobre su situación.

La encuesta se realizó entre el 10 y 14 de agosto, con un total de 1,165 participantes, y tiene un margen de error de 3.8 puntos porcentuales.