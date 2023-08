0 SHARES Share Tweet

Estos Serán Los Participantes del Primer Debate de las Primarias Republicanas en EEUU

A medida que se acerca el primer debate primario del Comité Nacional Republicano (RNC) para la elección presidencial de 2024, los candidatos están corriendo contra reloj para asegurar su lugar en el escenario. Tienen hasta el próximo lunes para demostrar su elegibilidad antes del evento programado para el miércoles en Milwaukee.

Francis Suarez, alcalde de Miami, ha sido el último en anunciar su elegibilidad, llevando el conteo total a nueve candidatos que han cumplido con los criterios establecidos por el RNC. Sin embargo, la figura más polarizante, el ex presidente Donald Trump, permanece en el limbo, insinuando la posibilidad de no asistir.

El RNC ha establecido requisitos estrictos para participar en el debate, incluyendo la necesidad de reunir un mínimo de 40,000 donantes únicos y alcanzar al menos el 1% en encuestas nacionales o estatales específicas. Algunos de los candidatos han utilizado tácticas creativas para alcanzar estos umbrales, como ofrecer tarjetas de regalo a quienes donen a sus campañas.

La lista de candidatos que han calificado es variada y cuenta con nombres reconocidos en la política republicana, como el gobernador Ron DeSantis, la ex embajadora Nikki Haley y el ex vicepresidente Mike Pence. Sin embargo, otros, como el ex representante Will Hurd y el ex gobernador Asa Hutchinson, están en peligro de no llegar al escenario.

El ex presidente Trump, quien sigue siendo el favorito en las encuestas, ha lanzado mensajes contradictorios sobre su participación, indicando su reluctancia debido a un compromiso de lealtad propuesto por el RNC. En su plataforma Truth Social, Trump cuestionó la necesidad de su participación, citando su popularidad y su histórico como presidente.

El debate no solo se centra en quién estará en el escenario, sino en las cuestiones políticas y judiciales en juego. Trump enfrenta acusaciones legales en Georgia relacionadas con sus intentos de anular los resultados de las elecciones estatales de 2020. Estas acusaciones seguramente serán un tema candente durante el debate, ya sea que Trump esté presente o no.

Con el debate acercándose rápidamente, está claro que la contienda por la nominación republicana está en pleno apogeo, y el debate promete ser un evento imperdible para cualquier observador político.