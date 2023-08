0 SHARES Share Tweet

Donald Trump Opta por una Entrevista con Tucker Carlson en Lugar del Debate Republicano

En un giro inesperado de los eventos, el ex presidente Donald Trump ha decidido no asistir al primer debate presidencial republicano programado para la próxima semana. En lugar de enfrentarse a otros candidatos republicanos en el escenario, Trump optará por una entrevista con Tucker Carlson, anterior presentador de Fox News. Esta decisión, según informa el New York Times, se produce después de meses de especulaciones sobre si Trump asistiría o no al debate.

Desde el inicio de la temporada de campañas, Trump había insinuado que podría no ver la necesidad de debatir. Sus comentarios anteriores en Truth Social, donde bromeó sobre evaluar a otros candidatos para el papel de vicepresidente, ya sugerían su reticencia a participar.

Aunque Trump ha optado por evitar el escenario del debate, su presencia seguirá siendo muy palpable dada su dominio en las encuestas entre los votantes republicanos. Según un análisis de FiveThirtyEight, Trump tiene una ventaja considerable, superando al gobernador de Florida, Ron DeSantis, por más del 38%.

A pesar de la ausencia de Trump, DeSantis podría surgir como su defensor en el escenario. Según otro informe del New York Times, se sugiere que DeSantis ha sido aconsejado para salir en defensa de Trump, especialmente contra posibles ataques del ex gobernador de Nueva Jersey, Chris Christie.

Sin embargo, lo que hace aún más intrigante la decisión de Trump de ser entrevistado por Carlson es un giro reciente en la relación entre los dos. La reciente demanda por difamación entre Dominion Voting Systems y Fox News desveló mensajes de texto en los que Carlson expresaba su desdén por Trump, llegando a decir que lo «odia apasionadamente».

Con el debate a la vuelta de la esquina y la entrevista en el horizonte, el paisaje político republicano está, sin duda, preparado para más sorpresas y desarrollos inesperados.