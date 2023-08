Cristiano pierde los estribos a pesar que su equipo logra agónica remontada

0 SHARES Share Tweet

El Al Nassr de Cristiano Ronaldo, Marcelo Brozovic y Sadio Mané firmó una remontada agónica ante el Shabab Al Ahli Dubai, al que marcó tres goles entre los minutos 88 y 97 para vencerlo por 4-2 y asegurar su boleto a la Champions asiática.

Los de Riad se adelantaron primero gracias a un gol de Anderson Talisca en el minuto 11, pero recibió el empate muy rápido, en el 18, cuando Yahya Al Ghassani estableció la igualada.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨



Sadio Mane wants a penalty kick in favor of Al-Nasr, the referee decided not to count anything in the absence of the VAR.#النصر #النصر_شباب_الاهلي #AlNassr

pic.twitter.com/sEsq2gY837 — SIR NOBEL (@sirnobe) August 22, 2023

En el inicio del segundo tiempo, el jugador del equipo de Emiratos repitió con el 1-2 y así, ayudó a mantener la ventaja hasta la agónica igualdad de Sultan Al Ghannam en el 88′.

Cristiano Ronaldo was about to score the greatest Goal in Asian history but the defender was using his arm to defend. Ofcourse no Penalty for him since his name is not Messi 😂 pic.twitter.com/Jc9EXo03e4 — Albi 🇽🇰 (@albiFCB7) August 22, 2023

Con la espada por todo lo alto, Talisca logró el 3-2 en el 95′ y Brozovic cerró al 97′ el increíble final que sostuvo al subcampeón saudí en la máxima competición continental, con un duelo que tuvo de todo: penales no cobrados y también, el día de furia de Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo appears very angry at the referees and tells them, "Wake up… damn you" during the Al-Nasr and Shabab Al-Ahly match in the AFC Champions League. pic.twitter.com/S6i4rCqhkw — Mohamed Alkaoud _محمد القاعود (@melkaaoud) August 22, 2023

El portugués lideró los fogosos reclamos a su escuadra debido a las jugadas claves que no fueron cobradas a su favor en el candente compromiso, en las cuales, fue protagonista él y también, Sadio Mané.

Oh, Penalty or No Penalty for Ronaldo? pic.twitter.com/QibGd22P0L — Adjor🔱 (@thekingadjor) August 22, 2023

Tal como se ve en un video adjunto, el crack luso expresó su furia contra el árbitro del partido y, por otro lado, empujó a un miembro del equipo rival que intentó tomarse una fotografía junto a él.

Por qué importa: El equipo de Cristiano Ronaldo logró una remontada agónica ante el Shabab Al Ahli Dubai, al que marcó tres goles entre los minutos 88 y 97 para vencerlo por 4-2 y asegurar su boleto a la Champions asiática.