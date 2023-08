Von der Leyen y Zelenski abordan progreso de Ucrania rumbo a la UE

Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea, abordó en Atenas con el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, el progreso de Ucrania camino a la Unión Europea (UE) y la exportación del cereal ucraniano.

«Una reunión productiva con Volodimir Zelenski. Abordamos el progreso de Ucrania en el camino hacia la UE así como nuestro apoyo continuado ante la agresión de Rusia”, indicó Von der Leyen en un mensaje en la red social X .

La presidenta comunitaria aseguró además que seguirán «trabajando juntos para llevar el grano de Ucrania a los mercados mundiales y para proporcionar asistencia económica”.

