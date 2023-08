Cabrera conectó su cuadrangular 510 en las mayores desplazando a Gary Sheffield y ahora va por Mel Ott

El toletero venezolano Miguel Cabrera en Grandes Ligas conectó este domingo su cuadrangular número 510 en su carrera en las Grandes Ligas para superar a Gary Sheffield y quedarse en solitario con el lugar 26 de todos los tiempos. El criollo está ahora a un solo estacazo de 4 esquinas de igualar a Mel Ott que conectó 511 cuadrangulares.

Cabrera se fue ayer de 4-1 con jonrón y 3 remolcadas en la derrota por paliza de los Tigres de Detroit 4-17 ante los Astros de Houston. Con esas tres empujadas, llegó a 1.871 y quedó a ocho de Cap Anson en el puesto 12 de todos los tiempos en carreras remolcadas.

Corría la parta baja de la octava entrada cuando Miguel Cabrera pescaba un envío rompiente en todo el centro del plato del relevista de Astros, Phil Maton, para sacarla entre el jardín izquierdo y central del Comerica Park de Detroit, significando su tercer vuelacerca del 2023 en MLB y deshaciendo el citado empate con Gary Sheffield.

