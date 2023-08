Elon Musk levantó prohibición de anuncios políticos en X

Elon Musk levantó este martes la prohibición de anuncios políticos en X, una norma establecida para evitar la desinformación previa a que el magnate comprara esta red social antes llamada Twitter.

X explicó en una entrada de blog que permitir anuncios políticos, actuando en Estados Unidos, era un nuevo paso en su «compromiso con la libertad de expresión».

La red social de Musk puntualizó en el blog que prohíbe la promoción de información falsa o engañosa, incluidas las afirmaciones falsas destinadas a socavar la confianza en unas elecciones.

X will allow political ads from candidates, parties ahead of 2024 election https://t.co/f0uIdbs6qr pic.twitter.com/Lo4eGI9QLt