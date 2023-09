Momento insólito en el duelo entre Real Madrid y Real Sociedad: La controversia que rodea al asistente del árbitro

0 SHARES Share Tweet

El asistente Pau Norbert Cebrián Devis toma una decisión poco común y reaviva discusiones sobre la imparcialidad arbitral en el fútbol español.

El enfrentamiento entre el Real Madrid y la Real Sociedad en el Estadio Santiago Bernabéu, prometía ser un partido lleno de emoción dado el excelente desempeño que han tenido ambos equipos en la liga española recientemente. Sin embargo, una acción insólita que tuvo lugar durante el juego ha sido el foco de discusiones post-partido.

A los 83 minutos del encuentro, con el marcador favoreciendo al Real Madrid 2-1 -gracias a los goles de Federico Valverde y Jose Luis Mato, mientras que por parte de la Real Sociedad anotó Ander Barrenetxea- un inusual evento capturó la atención de los espectadores y la prensa. El portero del Real Madrid, Kepa Arrizabalaga, se tomaba su tiempo para ejecutar un saque de puerta, buscando consumir los minutos restantes para asegurar la victoria de su equipo.

Ante esta dilación, el asistente del árbitro César Soto Grado, Pau Norbert Cebrián Devis, decidió intervenir de manera poco convencional: ingresó al campo y acercó el balón al guardameta, forzándolo a reanudar el juego más rápidamente. Este tipo de interacciones físicas con el balón por parte del equipo arbitral son sumamente raras y, generalmente, se evitan para prevenir controversias.

La acción de Cebrián Devis no viola explícitamente ninguna regla del fútbol; no está estipulado que los asistentes no puedan entrar al terreno de juego o interactuar con el balón en circunstancias aisladas. Sin embargo, es una práctica que se ha vuelto inusual en las competiciones modernas, donde los árbitros y sus asistentes procuran evitar contactar con el esférico para no influir en el desarrollo del juego.

El pasado del asistente no tardó en surgir tras este incidente, recordando una sanción que recibió en 2016 por su cercanía con los jugadores del Barcelona durante un clásico celebrado en el Camp Nou. En ese entonces, Cebrián Devis fue apartado por dos jornadas tras el encuentro entre el Barça y el Real Madrid, según informó la Cadena SER.

Esta decisión del asistente ha abierto un debate sobre la neutralidad y el papel que deben desempeñar los árbitros en un partido, evitando caer en controversias que puedan oscurecer su reputación y la limpieza del juego, especialmente en un contexto donde el fútbol español se encuentra recuperándose del escándalo del «caso Negreira».

En este encuentro marcado por la tensión y la controversia, el equipo de Carlo Ancelotti se llevó la victoria, pero es la acción del asistente Cebrián Devis lo que permanece en el centro del diálogo post-partido, poniendo una vez más el papel del arbitraje español bajo el microscopio.