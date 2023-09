Trump se salta el round dos de los debates republicanos

0 SHARES Share Tweet

El exmandatario opta por un encuentro con sindicalistas en Detroit en lugar de enfrentarse a sus contrincantes en California.

El ex presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra nuevamente en el centro de la controversia al decidir no asistir al segundo debate republicano programado para la próxima semana. En lugar de subir al escenario para discutir y debatir con otros candidatos republicanos, Trump ha decidido marcar su presencia en Detroit, Míchigan, para ofrecer un discurso ante una audiencia de alrededor de 500 sindicalistas.

Según informa The New York Times, el evento será transmitido en un horario de máxima audiencia, permitiendo a Trump llegar a un gran número de televidentes. Esta no es la primera vez que el ex presidente se salta un debate de este tipo; anteriormente evitó el primer debate celebrado en Milwaukee, Wisconsin, para brindar una entrevista exclusiva al periodista Tucker Carlson.

La decisión de Trump surge en medio de una huelga significativa en Detroit donde los trabajadores automotrices, representados por el United Auto Worker (UAW), están exigiendo un aumento del 40% en sus salarios, además de mejores condiciones laborales. Aunque su decisión de hablar directamente a los sindicalistas podría verse como una estrategia para ganar apoyo, también ha atraído críticas.

Mark McManus, presidente general de la Asociación Unida de Fontaneros de EE.UU. y Canadá, no se contuvo al expresar su descontento con la noticia del discurso de Trump en Detroit, etiquetando al ex presidente como un «fraude». En un comunicado, McManus declaró: «Cuando se trata de los asuntos cotidianos que preocupan a nuestros miembros -salarios justos, lugares de trabajo seguros y la capacidad de jubilarnos con dignidad- Donald Trump es solo otro fraude». Además, el líder sindical dejó claro que su respaldo sigue siendo para el actual presidente, Joe Biden.

En cuanto a la carrera hacia las elecciones de 2024, ganar el apoyo de Michigan podría ser un paso crucial para Trump, teniendo en cuenta que el estado jugó un papel importante en los resultados electorales tanto en 2016 como en 2020. A pesar de la controversia, la estrategia de Trump indica que está más enfocado en conectar directamente con el público a través de plataformas ampliamente transmitidas que en participar en debates con otros candidatos republicanos.

Mientras tanto, el segundo debate republicano está programado para tener lugar el miércoles 27 en la Biblioteca Presidencial Ronald Reagan en Simi Valley, California. Aunque aún no se han confirmado todos los candidatos que participarán, el comité estableció que deben tener una intención de voto de al menos un 3% en dos encuestas nacionales, o un 3% en una encuesta nacional y un 3% adicional en dos encuestas estatales de Iowa, Nuevo Hampshire, Carolina del Sur y Nevada.

Entre los que cumplieron con los requisitos para el primer debate se encontraron figuras prominentes como el ex vicepresidente Mike Pence y el gobernador de Florida, Ron DeSantis. La ausencia de Trump, una figura central en la política republicana, sin duda marcará un tono diferente para el evento.