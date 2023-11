0 SHARES Share Tweet

María Corina: El régimen todavía no ha roto el acuerdo de Barbados

Machado, en entrevista con Infobae, asegura que el régimen está tensando la liga, pero todavía no la ha roto

En el ambiente efervescente de la política venezolana, las elecciones primarias del 22 de octubre no han sido la excepción. María Corina Machado, ahora candidata de la oposición, recibió un respaldo contundente del electorado con más del 92%. Sin embargo, este episodio electoral encontró resistencia en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), que decidió anular el proceso.

«Confirma la magnitud de la hazaña ciudadana», expresó Machado en una entrevista con Infobae publicada este jueves. Una declaración que recuerda el espíritu combativo de un país que no cesa en su lucha democrática. La líder no solo discutió temas electorales. El Esequibo, territorio que ha causado tensiones entre Venezuela y Guyana, fue otro punto en su agenda. Según Machado, las acciones actuales amenazan la soberanía venezolana, una preocupación que comparten muchos en el país.

A pesar de las adversidades, Machado ve su victoria en las primarias como un hecho consolidado, irrevertible. Hizo hincapié en el apoyo internacional, particularmente de Estados Unidos, y en mantener un estándar democrático elevado en futuras contiendas.

«Las primarias no son anulables, las primarias tuvieron lugar. El Tribunal puede decir lo que le dé la gana, pero el hecho fáctico está allí y es irreversible. Y el país lo asumió y se lo apropió. No hay nada que puedan hacer para evitarlo. De modo que yo no creo que esto implique que se ha violado el acuerdo, no todavía. Es decir, haber impedido las primarias por la fuerza definitivamente hubiese sido violar el acuerdo. Pero eso no pasó. Entonces yo creo que el régimen está tensando la liga, pero aún no se ha roto», dijo Machado a Infobae.

Sobre el Esequibo, la candidata presidencial aseguró que el referendo consultivo «no ayuda a la defensa del Esequibo y de la integridad territorial de Venezuela. Por el contrario, una vez más, las acciones irresponsables del régimen están poniendo en riesgo la soberanía de Venezuela en un territorio que es estratégico y que es de Venezuela. (…) Yo fui al Esequibo acompañada de un grupo de diputados, yo presenté un anteproyecto de una ley de fachada atlántica, yo hice una serie de denuncias porque Chávez y Maduro, recordemos que Maduro fue canciller, actuaron de manera absolutamente irresponsable y yo lo decía esto es traición a la patria lo que están haciendo, al extremo que llegamos a donde hemos llegado ante la Corte Internacional de Justicia».

Además, Machado aseguró que «ellos han reconocido la Corte porque han introducido hasta una exención preliminar. Entonces no pueden decir que no la reconocen. Ellos la reconocieron, el régimen, al actuar allí. Lo crucial ahorita es entender: uno, la soberanía y la integridad territorial no se elude, no se traslada, no se consulta, se ejerce. Eso es una responsabilidad ineludible del Estado venezolano y no podemos hacer nada que en este momento perjudique nuestra posición en la Corte Internacional de Justicia, cuyo proceso está en marcha. Entonces, lo que debemos concentrarnos todos es que los mejores juristas, expertos especialistas en esta materia, se pongan al servicio del país y no a una acción propagandística que nos va a perjudicar aún más».

