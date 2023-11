Salvajes caen a martillazos a la «Venus del espejo» de Velázquez

0 SHARES Share Tweet

Activistas rompen el cristal protector de una obra de Velázquez en un acto reivindicativo por el clima.

En un acto cargado de historia y reivindicación, la «Venus del espejo» de Diego Velázquez fue el blanco de una protesta ecologista en la National Gallery de Londres.

Dos jóvenes activistas de Just Stop Oil, de 20 y 22 años, irrumpieron en la sala a las 10:45 horas, armados con un martillo con el que rompieron el cristal protector de la emblemática obra del pintor español.

La acción, que replicó otro ataque histórico a la misma obra por una sufragista en 1914, fue llevada a cabo por Just Stop Oil como una llamada de atención al gobierno británico para detener los proyectos de petróleo y gas. «Las mujeres no tenían derecho a votar en las urnas. El momento ya no es de palabras sino de acciones», declararon las activistas tras su acción, según Just Stop Oil, evocando el espíritu combativo de antaño pero dañando la histórica obra de arte.

La National Gallery, tras la intervención, evacuó a los visitantes y retiró la obra para su examinación, mientras la Policía de Londres procedía a detener a los dos militantes por degradación.

Este no es el primer acto de Just Stop Oil en el mundo del arte; en el pasado, ya habían atacado obras como «Los Girasoles» de Van Gogh y «La joven de la perla» de Vermeer, aunque sin causar daños a las pinturas.

Este incidente ocurre en un momento de tensión entre activistas climáticos y el gobierno británico, que recientemente ha otorgado nuevas licencias de exploración petrolífera en el Mar del Norte, lo que ha provocado acusaciones de incumplimiento de compromisos climáticos.