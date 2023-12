Infobae: 8 eventos imperdibles de Miami Art Week y Art Basel

0 SHARES Share Tweet

Con actuaciones en distintas ubicaciones, el festival atrae con su innovadora combinación de música clásica y proyecciones interactivas.

Por Kevin Moreno (Infobae)

Miami se transforma con la llegada de la Art Basel Miami Beach y la celebración, a su alrededor, de Miami Art Week. En su vigésimo primer aniversario en el continente americano, el famoso encuentro de las galerías de arte más importantes del mundo sirve de catalizador para una semana llena de eventos culturales. Con más de 270 participantes en el Miami Beach Convention Center y la realización de tres decenas de ferias satelitales, la ciudad se convierte en un punto de convergencia para artistas, coleccionistas y amantes del arte de todo el mundo.

Además de Art Basel, otras 30 ferias y espacios se dedican al arte. La oferta de actividades es tan abundante que cuesta orientarse. Por eso se sugieren ocho eventos destacados para guiar a aquellos que buscan sumergirse directamente en lo mejor que la Semana del Arte de Miami tiene para ofrecer, además de Art Basel. Desde murales que dialogan con el entorno urbano hasta instalaciones que invitan a la reflexión sobre el mundo submarino, cada evento promete ser una parada imprescindible en el itinerario de todo amante del arte.

“Want to Be Reminded”, de ThankYouX

ThankYouX, artista y pintor con reconocimiento internacional con base en Los Ángeles, presenta su nuevo mural Want to Be Reminded en el techo del hotel Arlo Wynwood. Elevando el arte del espacio digital NFT y tendiendo puentes con el mundo del arte tradicional, ThankYouX plasmará la energía y movimiento de la ciudad en su creación a través de una paleta de colores que representa tanto al hotel como al vecindario.

El evento de revelación del mural será de acceso libre al público y promete ser un escaparate vibrante de expresión artística contemporánea y cultura local.

Dónde: Arlo Wynwood, 2217 NW Miami Court, Miami, FL 33127

Cuándo: 6 de diciembre, de 6pm a 9pm locales

Cuánto: evento gratuito

“Lost at Sea”, de Gustavo Oviedo

The Balfour Hotel presenta la exposición Lost at Sea del artista local Gustavo Oviedo, una muestra que sumerge a los visitantes en el descubrimiento submarino, la documentación costera y el análisis de restos marinos. La obra de Oviedo se caracteriza por pinturas de gran escala que representan formas orgánicas emanadas de la conciencia cósmica del océano.

Las superficies reflectantes y instalaciones multisensoriales transportan al público en un viaje transformador, promoviendo la introspección y la conexión con el vasto mar. El día de la inauguración, miércoles 6, los asistentes tendrán la oportunidad de conocer al artista y, además, podrán disfrutar de bocadillos, bebidas de cortesía y la presentación en vivo de los DJs Pat Boogie y DJ Hilal.

El evento contará también con una muestra pop up de la marca de lujo emergente de bolsos Piper & Skye, reconocida por sus accesorios de cuero oceánico hechos de manera responsable.

Dónde: The Balfour Hotel, 350 Ocean Drive, Miami Beach, FL 33139

Cuándo: inauguración, 6 de diciembre a las 7pm; la muestra continúa hasta marzo de 2024

Cuánto: evento gratuito, con reserva previa

Art Beat Miami

Este evento artístico en el barrio de la Pequeña Haití reúnirá a más de 30 creadores emergentes y reconocidos, locales e internacionales, en una experiencia integrada de artes audiovisuales, música, moda y gastronomía que celebra la cultura de la diáspora afrocaribeña. Con actividades que incluyen actuaciones y arte en vivo, diálogos con los artistas y eventos especiales, la feria fundada por Little Haiti Optimist Club, Welcome to Little Haiti y Chefs of the Caribbean tiene tres centros de acción y ha sido producida por Marie Louissaint, Joann Milord y Lobey Art & Travel.

Dónde:

Little Haiti Cultural Center and Caribbean Marketplace, 212-260 NE 59 Ter, Miami, FL 31337

Joseph Caleb Center, 5400 NW 22nd Ave, Miami, FL 33142

Brightline Miami Central Station, 600 NW 1st Ave, Miami, FL 33136

Cuándo: del 6 (fiesta de inauguración) al 10, de 12pm a 6pm; la exhibición seguirá en línea en el sitio de Art Beat hasta el 31 de enero de 2024

Cuánto: actividad gratuita

The Nolcha Shows: “Ordinals Edition”

En Sagamore South Beach se llevará a cabo este evento de conferencias y networking sobre el encuentro del arte con Bitcoin para explorar y discutir las últimas tendencias y avances en el arte digital y las criptomonedas. Impulsado por Gamma.io y con el tema The Digital Canvas: Unleashing AI in Art, Ordinals Edition reunirá a las principales voces, constructores, artistas y coleccionistas del ecosistema de arte digital en Bitcoin, con ponencias y paneles a cargo de líderes del sector como Trust Machines, Xverse, Gamma, Stacks y Apollo, entre otros.

Artistas como Jenni Pasanen, Vincent D’Onofrio y Laurence Fuller aportarán al evento obras que combinan arte y poesía con inteligencia artificial; también habrá instalaciones en una variedad de expresiones que incluyen medios mixtos, pinturas físicas y proyecciones digitales, que explorarán los límites de lo digital y lo físico en la creación contemporánea.

Dónde: Sagamore South Beach, 1671 Collins Ave., Miami Beach, FL 33139

Cuándo: 7 de diciembre, de 10am hasta la medianoche.

Cuánto: entradas generales USD 198, USD 400 para la Edición de Coleccionistas y USD 1299 para VIP + Coleccionista

“To Weave the Sky: Textile Abstractions”, en El Espacio 23

To Weave the Sky: Textile Abstractions es una exposición de El Espacio 23, la cual celebrará las obras textiles de la colección de Jorge M. Pérez, muchas de ellas expuestas públicamente por primera vez. La muestra reúne trabajos de más de 100 artistas intergeneracionales de todo el mundo, inspirados en las conexiones tradicionales del tejido con la abstracción y la geometría, el paisaje, lo orgánico, la tactilidad y la intimidad, así como las cosmologías indígenas y el ritual.

La curaduría de Tobias Ostrander, en estrecha colaboración con Patricia M. Hanna y Anelys Alvarez, busca explorar la fascinación contemporánea con un medio que ha sido históricamente relegado al ámbito de la artesanía en los contextos del arte occidental. To Weave the Sky pretende estructurar diálogos creativos entre las técnicas textiles y obras de otros medios, presentando una visión inclusiva del arte textil en un contexto contemporáneo.

Dónde: El Espacio 23, 2270 NW 23rd St. Miami, Florida, 33142.

Cuándo: De jueves a sábado, de 10am a 5pm

Cuánto: actividad gratuita

“Utopia”, de Lara Bohinc

La diseñadora Lara Bohinc ha sido reconocida por el Miami Design District como ganadora de la Comisión Anual de Diseño del barrio gracias a su instalación Utopia. Esta intervención escultural, amigable y dinámica, compuesta por formas orgánicas irregulares hechas de corcho, invita a la interacción, ofreciendo un espacio para sentarse, jugar y socializar.

Utopia comprende 900 casas para aves con forma de huevo distribuidas en los árboles del barrio para brindar refugio a la fauna local. Además, incluye asientos al aire libre, mesas y una luminaria solar de gran tamaño. Curada por el Curatorial Lab de Miami Design, la instalación concibe colectivamente una ciudad donde la naturaleza coexiste en paz y armonía con la presencia humana, proponiendo una reflexión sobre sostenibilidad y convivencia.

Dónde: espacios públicos del Miami Design District, Miami, Florida 33137

Cuándo: lunes a sábado de 11am a 8pm, y domingos de 12pm a 6pm

Cuánto: actividad gratuita

“The Chronicles of Miami”, de JR

El artista francés JR presenta su más reciente mural participativo, The Chronicles of Miami. Inspirado por el muralista mexicano Diego Rivera, el proyecto forma parte de la serie Chronicles de JR, que busca representar una ciudad entera a través del arte. JR y su estudio móvil recorrieron diez barrios de Miami, fotografiando a transeúntes y registrando sus historias.

La pieza es una composición realista y masiva que refleja a 1.048 personas de esta ciudad en constante cambio, cuyas voces cobran vida mediante una aplicación de realidad aumentada. El mural, que incluye desde asistentes a fiestas en Miami Beach hasta jugadores de dominó en la Pequeña Habana, adorna la fachada de Superblue Miami y el Jungle Plaza en el Miami Design District. The Chronicles of Miami es un testamento del poder de la participación comunitaria, celebrando la importancia de cada ciudadano en su comunidad.

Dónde: Superblue, 3801 NE 1st Ave, Miami, Florida 33137; instalaciones adicionales en Jungle Plaza del Miami Design District

Cuándo: hasta enero de 2024

Cuánto: actividad gratuita

Margulies Collection

La Margulies Collection at the Warehouse es una institución sin fines de lucro del distrito artístico de Wynwood en Miami, conocida por albergar exhibiciones de la colección del afamado coleccionista** Martin Z. Margulies**. Con una misión educativa, este espacio recibe a visitantes y estudiantes internacionales, ofreciendo programas educativos y exposiciones especiales.

El Warehouse muestra arte moderno y contemporáneo curado por Katherine Hinds. Es un espacio consolidado que lleva más de 30 años en el estudio y el disfrute de las artes visuales, lo que lo ha convertido en un lugar de referencia para la apreciación y análisis del arte actual.

Dónde: Margulies Collection at the Warehouse, 591 NW 27th St, Miami, FL 33127

Cuándo: horario especial por Miami Art Week 2023, lunes a sábado de 9am a 5pm, y domingo de 9am a 2pm

Cuánto: entrada general, USD 10; estudiantes del estado de Florida con ID, gratis; estudiantes de otros estados, USD 5