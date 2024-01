Delincuente jefe pide ayuda al presidente Noboa tras fuga carcelaria

0 SHARES Share Tweet

El líder de Los Lobos en Pichincha, Fabricio Colón Pico, se dirige al presidente Daniel Noboa solicitando protección tras su fuga de prisión.

En un sorprendente desarrollo en medio de la grave crisis de seguridad que atraviesa Ecuador, Fabricio Colón Pico, conocido como El Salvaje y cabecilla de Los Lobos en Pichincha, se fugó de prisión el pasado 9 de enero y ahora ha apelado al presidente Daniel Noboa en busca de ayuda.

A través de un video difundido en redes sociales, Colón Pico, vestido con un buzo negro, gris y amarillo y un gorro, expresó su deseo de entregarse a la justicia. «Hoy, 11 de enero, hago este video para que el Señor Presidente lo vea y la ciudadanía. Yo no tengo nada que esconder, yo me quiero entregar señor Presidente”, dijo el criminal.

El líder de Los Lobos relató que se fugó de la cárcel en Riobamba debido a amenazas contra su vida y negó estar involucrado en los crímenes que se le imputan. “Entienda Señor Presidente, usted garantice mi vida, que no me va a pasar nada, y yo me entrego. Le repito porque yo no tengo nada que ver con lo que se me está acusando”.

La respuesta del presidente Noboa, sin embargo, no fue la esperada por Colón Pico. Manteniendo la postura firme de su gobierno, Noboa declaró: “A los terroristas hay que tratarlos con los terroristas, actuaremos con firmeza”. Rechazó cualquier posibilidad de negociar con él o con otros criminales, enfatizando que las condiciones las imponen las autoridades y no los delincuentes.

Noboa también hizo referencia a otros criminales que mantienen rehenes y buscan acogerse al Tratado de Ginebra, pero reafirmó su compromiso de no ceder ante el terrorismo. “El país está harto de que las condiciones las pongan los criminales”, agregó.

Colón Pico había sido detenido el 5 de enero y acusado de secuestro, incluyendo amenazas contra la fiscal general Diana Salazar. Es reconocido como el líder de una de las agrupaciones criminales más violentas de Ecuador. Antes de su fuga, había difundido otro video responsabilizando a Salazar y a Noboa por su vida ante un posible traslado a la cárcel de máxima seguridad de La Roca.