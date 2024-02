Cinco detenidos por brutal agresión a policías en Nueva York

Incidente violento en Times Square contra agentes de policía lleva a múltiples detenciones.

Un tenso episodio de violencia se desató en Times Square, Nueva York, el sábado por la noche, cuando un grupo de hombres atacó a dos agentes de policía. El incidente, captado por cámaras de seguridad, ha resultado en la detención de al menos cinco personas.

Los agentes, un teniente y otro policía, sufrieron heridas durante el intento de detención de una persona frente a un centro de acogida de inmigrantes. El teniente recibió un corte en la cara, mientras que su compañero presentó heridas en un costado del cuerpo, según reportó NBC New York.

A group of migrants attacked two NYPD officers in Times Square on Saturday, as the officers were trying to disburse a disorderly crowd, police said. One of the officers sustained a cut to the face, and police arrested five of the men alleged involved. https://t.co/2vMdmSJPP9 pic.twitter.com/q377NXrbIf