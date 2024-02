Diosdado: Amenaza de restablecer las sanciones no asustará al gobierno venezolano

0 SHARES Share Tweet

Cabello también dijo que si Estados Unidos o cualquier país del mundo intenta algo contra Venezuela, “nosotros vamos contra sus lacayos aquí”.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo este miércoles en su programa “Con el Mazo Dando”, que “irá” contra los “lacayos” si Estados Unidos intenta algo contra el país.

Cabello afirmó que las “amenazas” de restablecer las sanciones por parte de la administración de Joe Biden no “asustará” al Gobierno de Venezuela.

“A nosotros no nos van a asustar, lo garantizo, no nos van a asustar. Ahora nos dan un plazo, yo creo que el plazo se lo están dando a sus secuaces aquí. Se lo voy a repetir una y mil veces, si Estados Unidos o cualquier país del mundo intenta algo contra Venezuela, nosotros vamos contra sus lacayos aquí. No me importa lo que digan, ellos son unos traidores”, puntualizó.

Añadió que la oposición venezolana es un “parásito” del “imperialismo” norteamericano. “¿Quiénes son los enemigos de Venezuela? El imperialismo. ¿Qué hace este sector de la oposición en Venezuela? Ellos no están adheridos al imperialismo, son unos parásitos».

“Anden a comerse un cerro de dulce si quieren, Palmieri y su combo. No nos asustan. Y como le dijo Jorge, no nos pongan plazo, háganlo de una vez, yankees de mierda”, enfatizó.

Reiteró que los opositores que están inhabilitados no tienen «ninguna posibilidad» de participar en los próximos comicios presidenciales, acordados para el segundo semestre de este año.

“¿Por qué engañan a su gente? ¿Cuál es el objetivo? ¿Seguir engañando y hay platica detrás de eso? ¿Es por que es un negocio? Cero posibilidades, no hay chance ni forma. Si le aplicamos el código de la traición de Estados Unidos, bueno”, comentó.

Sobre la respuesta emitida por la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, sobre la posible cancelación del acuerdo de repatriación de venezolanos desde EE. UU., Cabello acotó que los vuelos «alivian” a la nación norteamericana.

“No es que no queremos que los venezolanos vengan. No vengan con manipulaciones chimbas. Ese acuerdo alivia a los Estados Unidos, porque ese es el problema más grande que tienen ellos. Si nos suspenden una cosa, nosotros suspendemos la otra. No nos van a doblegar, no nos vamos a rendir, y mucho menos, bajo ninguna circunstancia, vamos a capitular”.

Por último, aseveró que si las sanciones se restablecen en abril es por la irresponsabilidad de la oposición, quien, según dijo, no cumple con el acuerdo firmado en octubre.

Con información de elcooperante.com