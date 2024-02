Venezuela pica adelante en la Serie del Caribe tras derrotar 3-1 a Dominicana

0 SHARES Share Tweet

El pitcheo de los venezolanos supo sortear momentos de apremio mientras que la ofensiva aprovechó las ocasiones para que los dirigidos por Guillén consiguieran su primera victoria.

Venezuela inició con buen pie su accionar en la Serie del Caribe tras derrotar con pizarra de 3-1 a la selección de República Dominicana en lo que se había vaticinado como un encuentro muy disputado para ambas novenas.

Los dirigidos por Oswaldo Guillén llegaron al encuentro con la moral bien en alto y enfocados en tumbar a los actuales campeones del torneo.

Venezuela picó adelante en la pizarra en el tercer inning. Ramón Flores pega sencillo con rodado a jardinero central. Leonardo Reginatto pega sencillo con rodado a jardinero izquierdo. Ehire Adrianza out con toque de sacrificio, avanzan los corredores. Alexi Amarista pega sencillo con rodado a jardinero derecho, Flores anota. Alcides Escobar batea elevado de out a jardinero derecho. Hernán Pérez se poncha tirándole en un inning que pudo ser más productivo para los criollos.

¡Bombazo de Yasiel Puig para extender la ventaja de Tiburones de La Guiara en el octavo inning! #SDC | #ElExtrabase⚾️🇻🇪🦈 pic.twitter.com/pbWvuh0lEN — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) February 2, 2024

Venezuela hizo otra en el sexto episodio luego que Pedro Payano reemplazara a Jonathan Aro. Yasiel Puig batea rodado de out al lanzador. Wilson Ramos pega sencillo con rodado a jardinero central. Luis Torrens recibe base por bolas. Williams Jerez reemplaza a Pedro Payano. Ramón Flores pega sencillo con línea a jardinero central, Ramos anota, Torrens out en segunda. Leonardo Reginatto batea elevado de out a jardinero derecho.

Dominicana descontó en el mismo cierre del sexto inning. Webster Rivas pega sencillo con línea a jardinero derecho. Sergio Alcántara batea elevado de out a jardinero derecho. Tiago Da Silva reemplaza a Miguel Romero. Emilio Bonifacio pega sencillo con rodado a jardinero central. Gustavo Núñez pega sencillo con línea a jardinero derecho para llenar las bases. Robinson Canó out con elevado de sacrificio, Rivas anota. Jorgan Cavanerio reemplaza a Tiago Da Silva. Ramón Hernández batea rodado de out a tercera base.

En el octavo inning Venezuela amplía la ventaja. J. C. Mejía reemplaza a Neftalí Feliz. Hernán Pérez batea elevado de out a jardinero central. Yasiel Puig batea jonrón con elevado por el jardín izquierdo. Wilson Ramos batea rodado de out al lanzador. Luis Torrens pega sencillo con rodado a jardinero central. Ramón Flores batea elevado de out a campo corto.

En el noveno inning Arnaldo Hernández reemplaza a Anthony Vizcaya. Ramón Hernández batea rodado de out al lanzador quien se luce con una excelente jugada. Yadiel Hernández batea elevado de out a jardinero central Franklin Barreto quien le puso sabor a la jugada. Junior Lake se poncha tirándole para decretar el fin del partido.