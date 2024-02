Ohtani la descosió en su primera práctica de bateo con los Dodgers

Tras ser operado del codo derecho en septiembre, Ohtani, quien no podrá lanzar este año, tomó sus primeros turnos al bate mostrando la misma fortaleza que lo llevó a ser catalogado como uno de los grandes del béisbol actualmente.

El nuevo miembro de los Dodgers de los Ángeles, Shohei Ohtani realizó sus primeras prácticas de bateo en el terreno el lunes como integrante de los Dodgers desde que se operó del codo derecho en septiembre.

Ohtani atacó el primer pitcheo que vio en la sesión y la envió por encima de la verja, por mucho, del Camelback Ranch. En total, conectó cinco cuadrangulares en su primera ronda de las prácticas. Su segunda ronda fue igual de impresionante. De 21 swings, Ohtani sacó la bola 10 veces.

El reinante Jugador Más Valioso de la Liga Americana no lanzará en el 2024, mientras se recupera de una segunda cirugía de peso en el codo derecho. La lesión en el codo derecho – al igual que una inflamación en el oblicuo derecho – lo obligaron a perderse el final de la temporada del 2023.

Sin embargo, Ohtani ha expresado su confianza en que será el bateador designado de los Dodgers cuando el equipo inicie su temporada regular en Seúl, Corea del Sur el 20 de marzo contra los Padres.

