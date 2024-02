«Putin asesinó a mi amigo Alexei Navalni, también me puede asesinar a mí»

0 SHARES Share Tweet

Ilya Yashin, preso político ruso, expresa en este artículo, su creencia de que Putin ordenó el asesinato de su amigo Alexey Navalny, y cree que él también está en peligro.

Por ILYA YASHIN*

Esta es una carta escrita desde la prisión por Ilya Yashin, un líder de la oposición rusa que actualmente cumple una condena de ocho años y medio por publicar detalles de crímenes de guerra cometidos por las fuerzas armadas del país en Ucrania.

Publicó esta declaración en ruso a través de Facebook. Ha sido traducido al español por El Nuevo País.

«Las noticias llegan lentamente al barracón del campo [prisión], y solo ayer me enteré de la muerte de Alexey Navalny. Es difícil transmitir mi conmoción. Es difícil reunir mis pensamientos. El dolor y el horror son insoportables.

Y aun así, no permaneceré en silencio; diré lo que considero importante.

Para mí, no hay duda de lo que le sucedió a Navalny. No tengo dudas de que fue asesinado. Durante tres años, Alexey estuvo bajo el control de las fuerzas de seguridad, quienes, ya en 2020, habían organizado un intento fallido de asesinato en su vida. Ahora, han llevado el asunto a su fin.

Para mí, no hay duda de quién lo mató. No tengo dudas de que fue Putin. Es un criminal de guerra. Navalny era su principal oponente en Rusia y era odiado por el Kremlin. Putin tenía tanto el motivo como la oportunidad. Estoy convencido de que ordenó el asesinato.

Entiendo cómo la propaganda estatal comenzará a manipular la opinión pública. Probablemente afirmarán que la muerte de Navalny no es ventajosa para el presidente [como han hecho, ver aquí], que matarlo un mes antes de las elecciones es ilógico y que Putin, al estar enfocado en la política global, no se molestaría con un simple prisionero… Esto es un completo sinsentido; deséchelo de plano.

Después del envenenamiento de Alexey en 2020, los propagandistas defendieron a Putin con el argumento, «Si hubiera querido matar, lo habría hecho». Y eso es cierto. Putin quería, y lo hizo. No solo mató, sino que lo hizo de manera demostrativa. Especialmente en la víspera de las elecciones, para no dejar dudas sobre su participación. También mató de manera demostrativa a [Yevgeny] Prigozhin, tomando nuevamente la molestia de asegurarse de que nadie dudara del autor de su asesinato.

En la comprensión de Putin, así es como se afirma el poder: a través del asesinato, la crueldad y la venganza demostrativa. Este no es el pensamiento de un estadista; es la mentalidad de un líder de banda. Así que, admitámoslo honestamente: Putin es el líder de la estructura mafiosa que ha infiltrado nuestro estado. No posee ninguna restricción moral o legal. Mantiene a la gente en el miedo, y encarcela y destruye a aquellos que no tienen miedo.

Por eso Boris Nemtsov fue asesinado a tiros. Por eso mataron a Alexey Navalny. Durante tres años en la colonia, fue torturado en aislamiento y quebrantado en un intento de hacerlo rogar por misericordia. No funcionó, y luego fue privado de su vida. La confrontación entre Navalny y Putin mostró el contraste en sus personalidades. Alexey pasará a la historia como un hombre de excepcional valentía que se aferró a lo que creía. Avanzó, desafiando el miedo y la muerte, con una sonrisa en su rostro y la cabeza bien alta. Y murió como un héroe.

Putin permanecerá como un hombre pequeño que accidentalmente obtuvo un poder enorme. Un personaje que se esconde en un búnker, mata a escondidas y mantiene a millones de personas como rehenes de sus complejos. Y aún así, no deseo que muera. Sueño con que responda por sus crímenes no solo ante el tribunal de Dios, sino también ante un tribunal terrenal.

Alexey Navalny era mi amigo. También lo era Boris Nemtsov. Perseguimos una causa común y dedicamos nuestras vidas a hacer de Rusia un país pacífico, libre y feliz.

Siento un vacío negro por dentro. Y, por supuesto, entiendo los riesgos para mi propia seguridad. Estoy tras las rejas, mi vida está en manos de Putin y está en peligro. Pero continuaré hablando mi verdad.

De pie sobre el cuerpo de Boris en febrero de 2015, me prometí a mí mismo no tener miedo, no rendirme y no huir. Nueve años después, llorando a Alexey, solo puedo repetir este juramento.

Mientras mi corazón lata en mi pecho, lucharé contra la tiranía. Mientras viva, no temeré al mal. Mientras respire, estaré con mi pueblo.

Lo juro.

Alexey, descansa bien, hermano.

Yulia, Lyudmila Ivanovna, Anatoly Ivanovich, Oleg, Dasha, Zakhar, manténganse fuertes.

Estoy con ustedes”.

Ilya Yashin es un líder de la oposición rusa y prisionero político.

Las opiniones publicadas en El Nuevo País son responsabilidad absoluta de su autor.