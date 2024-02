El segunda base venezolano de los Yankees Gleyber Torres lanzó su canal de YouTube

0 SHARES Share Tweet

El objetivo de crear su propio canal es mostrar a sus fanáticos como son en realidad las prácticas y la vida personal de un pelotero.

Gleyber Torres segunda base de los Yankee de Nueva York ha decidido darles a los fans, un acceso más exclusivo y abrirles las puertas de su vida con el lanzamiento de su canal de YouTube.

Torres es uno de los pocos peloteros de Las Mayores que tiene su propio canal y es que en esta temporada muerta, el segunda base venezolano de los Yankees ha decido crear en su plataforma la serie “The Gley Way” donde muestra sus entrenamientos y le da a los fans, un acceso muy cercano a su vida.

Gleyber contó lo que lo motivó a volverse lo que hoy en día se conoce como “un creador de contenido”:

“Lo estaba pensando hace pocos años atrás pero no había querido disparar como decimos y después de la temporada pasada pues creé un gimnasio nuevo y bueno tenía la facilidad de entrenar a la hora que yo quería, en un espacio privado y organicé todo con mi agente y mi promotor de marketing y conseguimos un buen grupo de editores de videos y entonces empezamos poco a poco y las cosas se fueron dando mejor” dijo Gleyber que según nos cuenta, quería compartir con los fanáticos un poco de su vida personal y como entrena.

Según el propio Gleyber, de niño era muy fanático de diferentes jugadores, pero al terminar la temporada no sabía como entrenaban o que hacían hasta que empezaba de nuevo la temporada. Con el canal, Torres también pretende que los fanáticos vean más de cómo es de verdad la vida de un jugador fuera del terreno, pues tanto en la vida como en el béisbol, no siempre nos va bien.

“Pienso que hay muchos fanáticos que ven un juego y a su pelotero le va bien y se sienten mal, se frustran o lo que sea, pero cuando le va bien siempre están contentos y entonces nadie sabe cómo un pelotero de verdad se ve fuera del terreno, cómo se prepara, qué mentalidad tiene, qué le gusta comer o cómo comparte con su familia”.

Gleyber dijo que todavía no le ha mordido el mal de todos los “youtubers” que es obsesionarse con las estadísticas del canal:

“De verdad que no he querido ver mucho eso. Mi gente de marketing y yo tenemos el canal en conjunto y entonces yo me encargo de solo ver el video, cómo lo editan y si me gusta o no. También obviamente superviso la traducción, pues es muy importante para mí para que le llegue a mi gente latina para que puedan leer lo que digo en inglés y entonces no me enfoco tanto en data aunque obviamente es importante porque cuando estás creando en YouTube, quieres que le llegue el video a mucha gente”.

Por cierto, para los ya casi 6000 suscriptores que tiene el canal, Gleyber cuenta que van a poder disfrutar de mucho más contenido en esta temporada y de que puedan ver de como son los Spring Training:

“Tengo varias ideas en mente para subir más videos y que la gente conozca un poquito más de mi vida durante las prácticas de Spring Training porque si no simplemente sabrán lo que la prensa pone y quiero darles un poco más de acceso para que disfruten de nosotros”.