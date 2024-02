ICE confirma detalles del caso de Antonio Ibarra, venezolano sospechoso de asesinato en Georgia

El principal sospechoso del asesinato de la estudiante de enfermería Laken Riley, un inmigrante ilegal venezolano, enfrenta múltiples cargos tras su captura.

El caso de Antonio Ibarra, el principal sospechoso detrás del trágico asesinato de Laken Riley, una estudiante de enfermería en Georgia, ha captado la atención nacional tras la confirmación de su estatus migratorio y su historial de detenciones previas.

Ibarra, un inmigrante ilegal proveniente de Venezuela, fue identificado como el responsable del crimen, poniendo de relieve las complejidades y desafíos en el sistema de inmigración y control de aduanas de Estados Unidos.

BREAKING: In statement to @FoxNews, ICE confirms our reporting below. Ibarra is an illegal alien from Venezuela who crossed illegally into El Paso, TX in September 2022 & was released into U.S. via parole. ICE says on 9/14/23, NYPD arrested him in NYC for acting in a manner to… https://t.co/LhY29MhBu4