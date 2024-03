Mitt Romney descarta apoyo a Trump en futuras elecciones, subraya el riesgo de perder liderazgo global

En una entrevista con CNN, Romney enfatiza la importancia del liderazgo estadounidense y descarta cualquier posibilidad de apoyar a Trump frente a Biden.

En una reciente entrevista con Kaitlan Collins de CNN, el senador Mitt Romney presentó una visión contundente sobre el futuro del liderazgo global de Estados Unidos y su posición respecto al expresidente Donald Trump. Romney, conocido por su postura crítica dentro del Partido Republicano hacia Trump, no titubeó al expresar su preocupación sobre el posible declive del país como líder del mundo libre y «arsenal de la democracia».

Sen. Mitt Romney: “If we’re no longer the leader of the free world, if we’re no longer the arsenal of democracy, then the world is going to look for different leaders. And I know at least one player that’s happy to step into that role, and that’s China.” pic.twitter.com/BsWZEDHnUV