Israel acusa a Venezuela de ser base de Irán en América Latina

Las alianzas estratégicas de Irán en la región, especialmente con Venezuela, bajo la lupa del ejército de Israel.

Desde la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999, la influencia de Irán en América Latina no ha hecho más que crecer, tejiendo una red de alianzas que hoy se consolidan como un eje de cooperación estratégica con países como Venezuela, Nicaragua, Cuba y Bolivia. Un reciente informe del Ejército de Israel arroja luz sobre los intereses y operaciones de la República Islámica en la región, exponiendo las dimensiones y consecuencias de su presencia.

La proximidad de Venezuela a Estados Unidos, junto con las oportunidades financieras que ofrece el tráfico de drogas en Sudamérica, han posicionado al país como un aliado clave para Irán, según las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Este vínculo estratégico se ha fortalecido a lo largo de los años, manifestándose no solo en visitas diplomáticas y acuerdos en sectores diversos como energía, turismo y defensa, sino también en la transferencia de recursos civiles y militares, incluidos drones y otros equipos bélicos.

El informe destaca cómo Irán utiliza a Venezuela como una base de operaciones en Sudamérica, un movimiento que le permite a Teherán extender su alcance a territorio estadounidense y fortalecer su red en el tráfico de drogas a través de países como Brasil, Colombia y México. Este ajedrez geopolítico ha llevado a una estrecha colaboración en el desarrollo y exhibición de material bélico, como el vehículo aéreo no tripulado iraní Mohajer 6, demostrando la capacidad militar que Irán está dispuesto a compartir con su aliado venezolano.

What's the Iranian regime doing 7,000 miles away in Latin America?



Iran's Axis of Terror series, part 4: pic.twitter.com/VvlyYHUp7N