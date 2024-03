«Oppenheimer» de Nolan arrasa en los Oscars y Gosling brilla con «I’m just Ken»

La noche de los Oscars se viste de gloria para «Oppenheimer» y de sorpresas con la actuación de Ryan Gosling y la aparición desnuda de John Cena.

La 96ª edición de los Premios Óscar quedará marcada por el triunfo absoluto de «Oppenheimer» de Christopher Nolan, la película que, con siete estatuillas incluyendo Mejor Película y Dirección, dominó la ceremonia. «Todos los que hacemos películas soñamos con esto, me parece increíble haberlo logrado», expresó emocionada Emma Thomas, productora de la cinta, reconociendo el talento de Nolan como pilar del éxito.

La gala, que premió también a Cillian Murphy como Mejor Actor y a Robert Downey Jr. en la categoría de Mejor Actor de Reparto por su participación en el filme, reflejó el reconocimiento a un trabajo que capturó la imaginación y el respeto de la Academia y el público por igual.

The cast of #BarbieTheMovie poured their hearts into their performance of #ImJustKen at the #Oscars 💖 pic.twitter.com/hSrcN44o4r