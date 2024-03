0 SHARES Share Tweet

Mike Pence descarta apoyo a Trump para la presidencia: Divorcio político anunciado

En una decisión que resuena en el ámbito republicano, el ex vicepresidente Mike Pence confirma que no respaldará a Donald Trump en su nueva candidatura presidencial.

En lo que parece el capítulo final de una relación política marcada tanto por la lealtad como por profundas divergencias, el ex vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, ha hecho saber al mundo su decisión de no respaldar la nueva candidatura presidencial de Donald Trump. «No debería ser una sorpresa que no apoyaré a Donald Trump», declaró Pence en una entrevista concedida a Fox News, sentenciando de esta forma cualquier especulación sobre una posible reconciliación entre los dos hombres que alguna vez lideraron la Casa Blanca juntos.

La decisión de Pence, lejos de ser un mero acto formal, lleva consigo el peso de las convicciones personales y las diferencias insalvables que surgieron entre ambos durante y después de su mandato (2017-2021). Aunque Pence había ya intentado marcar su propio camino con una candidatura presidencial que terminó suspendiendo el pasado octubre, su negativa a apoyar a Trump resuena como un eco de las tensiones que alcanzaron su punto álgido durante el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021.

En aquel día crítico para la democracia estadounidense, Pence optó por cumplir con sus deberes constitucionales en lugar de ceder a las presiones de Trump, quien buscaba revertir los resultados electorales. «Durante mi campaña dejé claro que había profundas diferencias entre nosotros en una serie de ámbitos, y no solo en el ejercicio de mis deberes constitucionales el 6 de enero», afirmó Pence, poniendo de manifiesto la profundidad y seriedad de estas discrepancias.

La decisión de Pence de apartarse públicamente de Trump no solo es significativa por su pasado conjunto, sino también por lo que implica para el futuro del Partido Republicano. Mientras Trump continúa disfrutando del apoyo general de la base republicana y de sus líderes en el Congreso, las figuras como Pence y la exembajadora ante la ONU Nikki Haley, que también se ha distanciado del ex presidente, representan una corriente dentro del partido que busca redefinir su rumbo más allá de la sombra de Trump.

Este anuncio, calificado por medios estadounidenses como una «bomba explosiva», no solo evidencia las divisiones internas del partido, sino que también plantea interrogantes sobre el futuro político de una nación profundamente polarizada. En este contexto, Pence se mantiene firme en su convicción, alegando que «de buena fe» no puede ofrecer su apoyo a Trump, marcando así un punto de no retorno en lo que alguna vez fue una alianza política clave en la historia reciente de Estados Unidos.