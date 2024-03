María Corina sobre detenciones de dirigentes de VV: “Hoy es un día que pasará a la historia como el día de la infamia»

0 SHARES Share Tweet

La dirigente dijo que «estamos organizando un país para avanzar en una ruta electoral en la cual vamos a derrotar a Nicolás Maduro en elecciones limpias y libres».

María Corina Machado, candidata opositora, se pronunció este miércoles tras las detenciones de Henry Alviarez y Dignora Hernández ocurridas en Caracas asegurando que las acusaciones del fiscal general, Tarek William Saab son falsas.

Al respecto, Machado dijo que “Hoy es un día que pasará a la historia como el día de la infamia, el día en que el régimen despliega toda su maldad, todo el mundo, las mentiras, la violencia para sembrar el terror, pero se equivocan, porque lo que se han encontrado es la fortaleza de la gente unida, el coraje y la dignidad de un país que decidió cambiar y que avanza hacia la transición de la democracia. El régimen, por la fuerza, por las malas, puede intentar retrasar la transición, pero no puede evitarla«, dijo la dirigente de Vente Venezuela.

‼️¡Todo lo que dijo el Fiscal del terror, el Ministerio Impúdico, todo es mentira!



🗣️ María Corina Machado tras arremetida del régimen contra miembros del @ConVzlaComando. pic.twitter.com/a0EFwmbP72 — Vente Venezuela (@VenteVenezuela) March 21, 2024

Indicó que tanto los venezolanos como la comunidad internacional y el Gobierno de Nicolás Maduro, «saben perfectamente en qué andamos. Nos siguen paso a paso, interceptan todas nuestras conversaciones o correos electrónicos, nos trancan carreteras, saben muy bien en qué andamos todos. Nosotros estamos organizando un país para avanzar en una ruta electoral en la cual vamos a derrotar a Nicolás Maduro en elecciones limpias y libres«.

Indicó que la intención del gobierno es dividir a la oposición, además de sembrar “duda y desconfianza”.

#EnVivo | María Corina Machado “A todos los presos políticos, tengan la seguridad de esta lucha, los vamos a liberar a todos como lo haremos con Venezuela (…) el régimen sabe que está perdido”.



Conéctate a la señal de #VPItv aquí: https://t.co/5OPNFlBodT pic.twitter.com/GYFy7AkVIK — VPItv (@VPITV) March 20, 2024

«El régimen quiere cerrar el camino al cambio, a la libertad en paz, porque saben que están derrotados, porque no hay manera que puedan ganar una elección contra nosotros, y por eso lo quieren cerrar» añadiendo que «si el régimen cree que con estas acciones me van a aislar y me van a dejar sola, téngalo bien claro, nuestro equipo es Venezuela y todos los venezolanos están aquí, con más razones para seguir luchando». «El régimen se vuelve a equivocar, tenemos muy claro la naturaleza de esta lucha. Esto va mucho más allá que una lucha electoral, esto es una lucha espiritual entre el bien y el mal, y el bien va a triunfar», dijo.

Machado se refirió al papel de la comunidad internacional ante el nuevo escenario político en Venezuela. «Dicen que quieren elecciones libres, limpias, que apoyan el Acuerdo de Barbados, hasta los aliados políticos de Maduro. ¿Qué van a hacer frente a esto? Aquí hay que preguntarle a la comunidad y al régimen, porque hemos demostrado de lo que somos capaces y seguiremos haciendo, no voy a parar de luchar nunca, y los venezolanos pueden estar seguros de que jamás los voy a abandonar (…) De la comunidad internacional esperamos mucho más que buenos deseos«, agregó, reconociendo que en las últimas horas ha conversado con «muchos» gobiernos y representantes de distintos países de la región y de otras partes del mundo.

Por otra parte, Machado denunció que el chavismo ha «violado el Acuerdo de Barbados de su primera letra hasta su última letra», mientras que, según dijo, la oposición ha cumplido con lo establecido.

«Esto no tiene vuelta atrás, un movimiento social como este nunca había ocurrido en Venezuela, esto va mucho más allá de las ideas políticas (…) Esto tiene que ver con valores superiores, con salvar la nación como nación en su integridad (…), esto tiene que ver con dar un paso al frente hoy, y estoy segura y se lo pido a los venezolanos, que lo que ha ocurrido hoy, haga que con mayor energía y firmeza, demos un paso al frente. No vamos a dejar de luchar y no vamos a dejar de avanzar«, puntualizó.