Diosdado en Coche: La oposición no gana elecciones porque no tiene los votos ¡Odian a los sectores populares!

Cabello dijo que decidieron pasar todos los lunes por algún lugar de Caracas, para visitar las comunidades.

Diosdado Cabello, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela dijo en un acto desde la parroquia Coche, municipio Libertador, que “a pesar del bloqueo, sanciones y persecuciones, el esfuerzo del Presidente Nicolás Maduro es día a día junto al pueblo”.

Agregó que “Hemos aguantado, no conocen al pueblo de Venezuela, no conocen nuestra historia, a ellos se les olvida (la oposición), que somos un pueblo de resistencia”.

“Cada actividad que hagamos, tomemos una foto y las mandamos a las redes para informar qué estamos haciendo en las comunidades”, le dijo a los presentes.

Añadió que «Hay quienes que han gobernado al país con recursos, que no hacen nada, hagamos un esfuerzo de comunicar lo que hacemos».

”Ellos (la oposición) odian a los sectores populares. Cuando el pueblo sale a marchar por las calles, uno se está cargando de energía. Nosotros somos dirigentes de pueblo, no somos dirigentes de las élites, no somos dirigentes de los apellidos, no somos voceros del imperialismo, nosotros somos voceros de la patria”, dijo.

“Hemos decidido que todos los lunes pasaremos por algún lugar de Caracas, para visitar las comunidades. ¡Qué bonita está marcha, escuchando y mirándole la cara a la gente!”, dijo.

“Para el mundo de la burguesía, de los apellidos, estos sectores no existen, ellos no tienen ningún vínculo afectivo, ni siquiera de intereses con estos sectores ¡Nos odian, odian a los sectores populares!”, denunció.

Cabello, reiteró que el pueblo tiene a su candidato “y es Nicolás Maduro Moros”.

“A la derecha no les importa las elecciones, que hacen ellos al otro día, denuncian que les hicieron fraude, aquí no ganan elecciones porque no tienen los votos, nosotros no les hacemos fraude», indicó.

“Ellos no creen en la ruta electoral, se aprovechan si, no les vamos a dejar ganar, nosotros vamos a las elecciones para ganar”, aseguró Cabello.

Para finalizar, sentenció, “A salir a votar, vamos a cumplir la tarea el 28 de julio”.

Con información de albertonews.com