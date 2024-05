Mbappé anuncia su salida del PSG: ¿Madrid a la vista?

0 SHARES Share Tweet

El astro francés Kylian Mbappé confirma que dejará el Paris Saint-Germain al final de la temporada, buscando nuevos horizontes fuera de Francia.

Kylian Mbappé, una de las figuras más luminosas del fútbol mundial, anunció este viernes que dejará el Paris Saint-Germain al concluir la presente temporada. La noticia fue revelada por el propio jugador a través de un emotivo video en redes sociales, donde comunicó que su último partido en el Parque de los Príncipes será el próximo domingo.

“Es mi último año en el Paris Saint-Germain. No voy a renovar y terminaré mi aventura en las próximas semanas”, declaró Mbappé, quien no ocultó la dificultad de la decisión de dejar su país natal para enfrentar nuevos retos. “Es difícil, difícil, y nunca pensé que sería tan duro de anunciar que dejaría mi país, Francia, la Ligue 1, el campeonato que siempre he conocido”, expresó el delantero.

Mbappé agradeció profundamente el apoyo de los aficionados, compañeros, entrenadores y empleados del club, reconociendo la intensidad del entorno mediático que rodea al PSG. En un tono de reflexión y gratitud, el jugador de 24 años también dedicó palabras a los aficionados: “Sé que no soy el jugador más expresivo, que no he estado al nivel del cariño que me habéis mostrado. Con mis cualidades y mis defectos he intentado dar la mejor versión de mí mismo”.

El delantero francés se ha establecido como una leyenda en el PSG, donde en siete temporadas ha conquistado seis ligas y tres Copas de Francia, teniendo la oportunidad de agregar una cuarta antes de su partida. Asimismo, se ha coronado como el máximo goleador histórico del club, con 255 goles y 95 asistencias en 305 partidos en todas las competiciones.

Aunque Mbappé no reveló cuál será su próximo destino, se sabe que tiene pie y medio en el Real Madrid. Su partida marca el inicio de una nueva etapa en su carrera, dejando una huella indeleble en el fútbol francés y el PSG. El próximo desafío del jugador será seguido de cerca, tanto por aficionados como por expertos, ansiosos por ver el impacto que tendrá en su nuevo club.

La Copa de Francia, cuya final el PSG disputará el próximo 25 de mayo frente al Lyon, ofrece a Mbappé una última oportunidad para despedirse con otro trofeo, cerrando su capítulo parisino con broche de oro.