X anuncia cambios significativos: Los «Me gusta» serán privados para todos los usuarios

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, implementa nuevas medidas de privacidad y actualiza su normativa sobre contenido para adultos.

La red social X, anteriormente conocida como Twitter, anunció un cambio importante en su plataforma: a partir de esta semana, los «Me gusta» serán privados para todos los usuarios. Esta medida busca “proteger la privacidad de los usuarios” y fomentar una experiencia más libre en la red social.

Según explica la compañía en su cuenta oficial en X, con este cambio, los usuarios ya no podrán ver quién le ha dado «Me gusta» a las publicaciones de otras personas. Sin embargo, sí podrán ver las publicaciones que ellos mismos hayan marcado con «Me gusta» y el recuento total de «Me gusta» de sus propias publicaciones.

This week we’re making Likes private for everyone to better protect your privacy.



– You will still be able to see posts you have liked (but others cannot).



– Like count and other metrics for your own posts will still show up under notifications.



– You will no longer see who…