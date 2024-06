Márquez sobre firma de acuerdo: “No doy cheque en blanco”

0 SHARES Share Tweet

El candidato a la presidencia por Centrados en la Gente acusa a Nicolás Maduro de ser responsable de la corrupción que ha devastado las finanzas públicas de Venezuela.

Enrique Márquez, candidato a la presidencia de la República por el partido Centrados en la Gente, denunció la tarde de este miércoles que en los últimos 25 años de gobierno, la República ha sido víctima de un desfalco por 316 mil millones de dólares.

Avalándose en cálculos hechos por el equipo técnico que lo acompaña, Márquez dijo que es una documentación de los más emblemáticos casos de corrupción, entre los que citó corrupción en el Sistema Eléctrico Nacional (SEN), construcción de obras de envergaduras contratadas a la firma brasileña Odebrecht, y muchas más.

En rueda de prensa, el candidato opositor señaló que este monto citado corresponde a 16 años del presupuesto actual de Venezuela. Para dimensionar la magnitud del desfalco, citó que lo birlado por Tareck El Aissami, representa 8% de lo que se han robado durante lo que citó como «toda la tragedia que vivimos».

Márquez, tras precisar que todo este dinero debería estar invertido en escuelas y hospitales, así como verse reflejado en sueldos y salarios justos, responsabilizó directamente al presidente Nicolás Maduro, de quien dijo que no puede seguir en el poder.

«(Maduro) lleva 12 años en la presidencia, pero además de eso fue siete años Canciller, un año Vicepresidente y cuatro meses Presidente encargado (…) Lleva 20 años enchufado, en la rosquita que dirige el poder en Venezuela», enfatizó.

Crítica a la Contraloría General

Ante esto, Márquez cuestionó enérgicamente que mientras hacen desastre con las finanzas públicas, la Contraloría General de la República solo se dedica a inhabilitar y perseguir a políticos, mientras que son incapaces de abrir una investigación seria. El mismo portavoz se comprometió a, de resultar electo el 28 de julio, reestructurar el sistema de control. «Hay que poner orden en la Contraloría, Gobierno nacional, estados y municipios. (…) Además vamos a fortalecer la contraloría social», dijo.

Al ser consultado sobre su disposición de firmar o no acuerdos con el Ejecutivo Nacional, Márquez reprochó que Nicolás Maduro firmó Barbados y México para luego no cumplirlos. Dijo que aunque él no ha firmado ninguno de los pactos anteriores, está dispuesto a sumarse a donde lo convoquen, siempre y cuando no suponga entregar un cheque en blanco.

«Yo sí creo en el diálogo permanente, en el entendimiento y más en un país que lo requiere tanto como el nuestro. (…) Cheque en blanco yo no doy, tiene que haber elementos fundamentales. Yo creo que quien los va a tener que aceptar es él, no es tan malo perder, el que pierde construye la democracia. Venezuela necesita reconocimiento de resultados, yo no me opongo, pero requiero seriedad, responsabilidad y transparencia», recalcó.