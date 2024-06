Rafa Nadal se perderá Wimbledon 2024 para concentrarse en los Juegos Olímpicos

0 SHARES Share Tweet

El tenista español decide no cambiar de superficie y se prepara en tierra batida para los Juegos Olímpicos de París, eligiendo competir en Bastad, Suecia.

Rafa Nadal apareció en mayo en la lista de Wimbledon, en el que iba a competir del 1 al 14 de julio con ranking protegido, al igual que Pablo Carreño. Sin embargo, la confirmación de que estará presente en los Juegos Olímpicos, entre el 27 de julio y el 4 de agosto, ha dado un vuelco a su decisión.

El balear ha planteado en redes el dilema: “Creemos que lo mejor para mi cuerpo es no cambiar de superficie y seguir jugando en tierra batida hasta entonces”. Hasta sus últimos Juegos. Por ello, Nadal ha confirmado: “Por esta razón, me perderé Wimbledon este año”. Una decisión que no ha debido ser nada fácil y así lo confirmó el propio tenista. “Me entristece no poder vivir este año el gran ambiente de ese increíble evento que siempre estará en mi corazón y estar con todos los fanáticos británicos que siempre me brindaron un gran apoyo”, reconoció Nadal en X.

Con esta, Nadal acumula la sexta ocasión en su carrera en la que se pierde la gran cita del tenis en Londres. La nueva ausencia hace que Wimbledon pase a ser el Grand Slam en el que más veces ha fallado (solo por detrás del US Open, con cinco ausencias). En los últimos años, ha acusado más de una baja en el torneo. En concreto, ha faltado a cuatro de las últimas cinco ediciones y la única en la que acudió, en 2022, tuvo que retirarse por lesión antes de jugar las semifinales ante el australiano Nick Kyrgios.

Así, el español cambiará el Gran Slam londinense por otra competición en tierra batida que pueda servir para su preparación para París. “Jugaré el torneo en Bastad, Suecia”, explicó. Lo hará a través de una wild card, y no con ranking protegido, que la organización ya ha confirmado. El manacorí volverá a competir, del 15 al 21 de julio, en uno de los eventos ATP 250 en los que estuvo presente en sus inicios y en el que lo pasó “muy bien tanto dentro como fuera de la cancha”. Nadal compitió hasta en tres ocasiones en Bastad: en 2003 y 2004 alcanzó los cuartos de final; y en 2005 se hizo con el torneo tras una final ante el checo Tomas Berdych. Así, el español volverá a jugarlo después de 19 años.

Nadal no es el único que hará aparición en Bastad para ponerse a punto para los Juegos y otros eventos. También lo harán el número uno italiano Jannik Sinner; el número seis, Andrei Rublev; y el número 7 y semifinalista en Roland Garros, Casper Ruud. La presencia de estos jugadores de alto nivel asegura un torneo competitivo y emocionante, ideal para que Nadal afine su preparación de cara a los Juegos Olímpicos.