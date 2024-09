 España dice que «no hubo negociación» con Venezuela para dar asilo a Edmundo González

0 SHARES Share Tweet

Sobre el viaje de Edmundo González, dijo que fue con dos escalas, con una en República Dominicana y otra en Portugal. «Pude hablar con él, me trasladó el agradecimiento por el gesto de España».

El ministro de Relaciones Exteriores de España, José Manuel Albares, aseguró que no ha habido un acuerdo con Venezuela para conceder asilo a Edmundo González, dado que esta condición fue a solicitud del opositor.

«No ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el de Venezuela. El asilo político ha sido solicitud personal de Edmundo González», deslizó en entrevista al medio español RTVE.

José Manuel Albares, ministro de Asuntos Exteriores, en el #Canal24Horas 🗣️ "No ha habido ningún tipo de negociación política entre el Gobierno de España y el de Venezuela. El asilo político ha sido solicitud personal de Edmundo González"

En ese sentido, Albares agregó que el Gobierno de España no ha dado «ninguna contrapartida» para que se diera la salida del exdiplomático.

En cuanto a la condición de asilo, aseveró que esto «no ha sido algo improvisado». «Una vez que Edmundo González dejó claro que lo que quería era venir a España, pusimos los medios diplomáticos necesarios», deslizó.

Albares afirmó que tenían «muchos días» preparando este momento.

A pesar de ello, coincide con Josep Borrell en que es «una mala noticia» que un líder político tenga que solicitar asilo político.

«Lo que a mi me gustaría es que no hubiese tenido que pedir nunca el asilo; pero por supuesto, España no va a darle nunca la espalda a Edmundo González ni a ningún venezolano», sumó.

Por otro lado, Albares, no descartó que él y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúnan con el opositor venezolano al regresar a España tras su viaje oficial a China.

«Le he dicho que cuando regrese a Madrid me encantará verle y darle un abrazo. Él me ha dicho que lo mismo para mí y para el presidente, pero el momento en que se encuentre con él, que desde luego estoy seguro que en algún momento se producirá, lo desconozco», dijo Albares en una entrevista en el canal 24 Horas de RTVE.

