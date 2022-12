Muere en Catar periodista crítico con el Mundial

0 SHARES Share Tweet

Grant Wahl, destacado periodista estadounidense especializado en fútbol con experiencia previa en CBS Sports y Sports Illustrated, falleció el viernes en Catar, según informaron su esposa y U.S. Soccer.

U.S. Soccer Statement On The Passing Of Grant Wahl: pic.twitter.com/CBp1mCK1mQ — U.S. Soccer (@ussoccer) December 10, 2022

Wahl, que tenía 48 años, había estado en Qatar trabajando como periodista independiente a través de su Substack «Fútbol with Grant Wahl».



El reportero de fútbol de Yahoo Sports Henry Bushnell estuvo presente en el partido Argentina-Holanda del viernes y observó a Wahl aparentemente inconsciente en su asiento del palco de prensa durante la prórroga en el estadio Lusail. Los médicos atendieron a Wahl durante aproximadamente media hora antes de sacarlo en camilla.

La esposa de Wahl, Céline Gounder, declaró en Twitter que estaba en «estado de shock total»:

I am so thankful for the support of my husband @GrantWahl's soccer family & of so many friends who've reached out tonight.



I'm in complete shock. https://t.co/OB3IzOxGlE — Céline Gounder, MD, ScM, FIDSA 🇺🇦 (@celinegounder) December 10, 2022

El portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, tuiteó más tarde que su oficina estaba en comunicación con altos funcionarios qataríes «para velar por que los deseos de su familia se cumplan lo más rápidamente posible.»

En una declaración a Rob Harris, de Sky News, el Comité Supremo de la Copa Mundial de Qatar también dijo que estaba «en contacto con la embajada de EE.UU. y las autoridades locales pertinentes para garantizar que el proceso de repatriación del cuerpo se ajuste a los deseos de la familia.»

Según Associated Press, Wahl había estado trabajando en su octavo Mundial y escribió el lunes que había visitado un hospital debido a una enfermedad:

“Al final, mi cuerpo se vino abajo. Tres semanas de pocas horas de sueño, mucho estrés y mucho trabajo pueden hacer eso», escribió Wahl. «Lo que había sido un resfriado durante los últimos 10 días se convirtió en algo más grave la noche del partido entre Estados Unidos y Holanda, y pude sentir cómo la parte superior del pecho adquiría un nuevo nivel de presión y malestar. No tenía Covid (aquí me hago la prueba con regularidad), pero hoy he ido a la clínica médica del centro de prensa principal y me han dicho que probablemente tenga bronquitis. Me han dado antibióticos y un jarabe para la tos muy fuerte, y ya me encuentro un poco mejor unas horas después. Pero aún así: no es bueno».

El agente de Wahl, Tim Scanlan, declaró a The New York Times que su cliente sufrió un ataque agudo durante los últimos minutos de la victoria argentina y se cree que falleció en el hospital o de camino a él. Scanlan confirmó que Wahl no se encontraba bien y señaló que había organizado una velada el miércoles, un día antes de su cumpleaños:



«No dormía bien y le pregunté si había probado la melatonina o algo parecido», explica Scanlan. «Me dijo: ‘Sólo necesito relajarme un poco'».

Grant Wahl dejó huella en el fútbol a lo largo de su carrera, incluido el Mundial de Qatar

Durante las dos últimas décadas, Wahl ha estado a la vanguardia del periodismo futbolístico en Estados Unidos, primero como redactor jefe de Sports Illustrated y después como analista de televisión para CBS y Fox Sports. Su impacto se dejó sentir ampliamente en Estados Unidos, donde el fútbol sigue siendo un deporte en auge.

Wahl, cuya muerte fue llorada en todo el mundo del fútbol estadounidense, ejerció a menudo esa influencia. En una ocasión anunció una oferta para desbancar al corrupto ex presidente de la FIFA Sepp Blatter y fue despedido de Sports Illustrated en 2020 tras criticar la gestión del director general de la editorial, James Heckman, de los recortes salariales durante la pandemia del COVID-19.

Fuera del fútbol, Wahl desempeñó un papel importante en la presentación de LeBron James al mundo. Escribió la historia detrás de la icónica portada de Sports Illustrated que apodaba a la actual superestrella de Los Ángeles Lakers el «elegido». Al final de la noche, James también rindió homenaje a Wahl.

Recientemente, Wahl saltó a los titulares cuando fue detenido en Qatar antes de la Copa Mundial por negarse a quitarse una camiseta arco iris. Finalmente fue puesto en libertad. El jueves publicó un artículo de opinión muy crítico en el que acusaba a los dirigentes cataríes de la Copa Mundial de no preocuparse en absoluto por la reciente muerte de otro trabajador inmigrante.

Comunicado completo de U.S. Soccer sobre Grant Wahl:



A toda la familia de U.S. Soccer se le rompe el corazón al saber que hemos perdido a Grant Wahl. Los aficionados al fútbol y al periodismo de la más alta calidad sabíamos que siempre podíamos contar con Grant para ofrecer historias perspicaces y entretenidas sobre nuestro deporte, y sus principales protagonistas: equipos, jugadores, entrenadores y las muchas personalidades que hacen que el fútbol sea diferente a cualquier deporte.

Aquí en Estados Unidos, la pasión de Grant por el fútbol y su compromiso por elevar su perfil en nuestro panorama deportivo desempeñaron un papel fundamental a la hora de ayudar a fomentar el interés y el respeto por nuestro deporte rey. Y lo que es igual de importante, la fe de Grant en el poder del fútbol para promover los derechos humanos fue, y seguirá siendo, una inspiración para todos. Grant hizo del fútbol el trabajo de su vida, y estamos desolados porque él y sus brillantes escritos ya no estarán con nosotros.

U.S. Soccer envía sus más sinceras condolencias a la esposa de Grant, la Dra. Celine Gounder, y a todos sus familiares, amigos y colegas de los medios de comunicación. Y agradecemos a Grant su enorme dedicación y su impacto en nuestro fútbol en Estados Unidos. Sus escritos y las historias que contaba perdurarán.

Wahl, un periodista crítico

El periodista norteamericano había sido muy crítico con la celebración del Mundial en Catar. Lo denunció sin descanso en la previa y durante esta cita, llevando una camiseta arcoíris con la que tuvo problemas a la entrada de un estadio. «No soy gay, pero tengo miembros de mi familia y amigos que sí, pero no necesito esto para reivindicar los derechos humanos. No entiendo que haya personas que digan que es parte de la cultura aquí en Qatar. Criminalizar a los homosexuales no es parte de la cultura. Es ir en contra de los derechos humano», dijo en una entrevista con Relevo el pasado 3 de diciembre en Doha.

Precisamente su hermano, Eric Wahl, una de las razones por las que usó la camiseta arcoíris, ha denunciado que su muerte no ha sido por causas naturales. «Mi nombre es Eric Wahl. Vivo en Seattle, Washington. Soy el hermano de Grant Wahl. Soy gay. Soy la razón por la que usó la camiseta del arcoíris en la Copa del Mundo. Mi hermano estaba sano. Me dijo que recibió amenazas de muerte. No creo que mi hermano acabe de morir. Creo que lo mataron. Y solo pido cualquier ayuda», ha subido a las redes sociales Wahl.

Absolutely bone chilling stuff



Soccer journalist Grant Wahl who was kicked out of a stadium in QATAR for this shirt has reportedly collapsed and passed away during the Argentina game today



His brother says on Instagram that Grant was fully healthy & believes there’s foul play pic.twitter.com/t47C2XfuVl — JACK SETTLEMAN (@jacksettleman) December 10, 2022

Con información de Yahoo Sports y Relevo