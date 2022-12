Bombazo de fin de año: Messi dijo que si quedaban campeones jugaría otro Mundial

0 SHARES Share Tweet

“Si soy campeón del mundo, me dejo puesta la camiseta de Argentina hasta el siguiente Mundial”, le dijo Messi a Valdano.

Por José Piñeiro

Antes de comenzar la Copa del Mundo de Qatar, Lionel Messi dijo que la justa en el país asiático sería su último mundial con la Selección de Argentina. El astro argentino sumó su quinto Mundial en su haber: Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y ahora Qatar.

El sudamericano se sumó a una selecta lista de jugadores que disputaron cinco veces una Copa del Mundo, por lo que se puso a la par de leyendas como Rafael Márquez, Gianluigi Buffon y Lothar Matthaus.

Con el desenlace y campeonato de la Albiceleste frente a Francia en la gran final del campeonato, Messi dejó entrever que jugaría otro rato con su selección. Al término del partido, Leo comentó: “No, no me voy a retirar de la selección argentina. Voy a seguir jugando como campeones del mundo con la camiseta de Argentina», dijo en entrevista para TyC Sports.

Las declaraciones dieron un suspiro y calmaron las ansias para aquellos que disfrutan el futbol de quien fue el Mejor Jugador del torneo de naciones, pero ese solo fue un preámbulo de la bomba que se conoció después.

🇦🇷 Jorge Valdano, en @partidazocope



💣 "Messi me dijo: 'Si soy campeón del Mundo, me dejo la camiseta de @Argentina puesta hasta el siguiente Mundial'"



📻 #PartidazoCOPE #Qatar2022 pic.twitter.com/zXAHcyeaIL — El Partidazo de COPE (@partidazocope) December 19, 2022

Jorge Valdano, quien fue Campeón del Mundo en México 1986 con Argentina y quien ha sido un asesor importante de la celeste y blanco, aseguró que hay Messi para rato. El ex futbolista, escritor y ahora comunicador, reveló lo que el rosarino le comentó antes de que iniciara el campeonato mundial: “Yo lo entrevisté antes de que iniciara el torneo. Fuera de cámaras le dije que estaría entre jugadores que jugaron cinco mundiales, pero no hay ninguno que haya jugado seis…”, aseveró para la Cadena Cope.

Inmediatamente, el delantero del PSG anuló esas expectativas y dijo que sería imposible, aunque minutos después hizo la revelación sin precedentes. “Antes de irse y cuando había terminado la entrevista, me dijo: Si soy campeón del mundo, me dejo puesta la camiseta de Argentina hasta el siguiente Mundial”, comentó Valdano. De esa manera, hay que recordar que no hay ningún futbolista que haya jugado seis mundiales en su carrera futbolística. Ya sea por edad o por situaciones de la cancha, los futbolistas aspiran únicamente a cinco torneos a nivel de naciones. Si Messi ya ha marcado historia, quizá podría seguir haciéndolo hasta sus 39 años, edad que tendrá en la Copa del Mundo de México-Estados Unidos-Canadá en 2026.