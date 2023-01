Nuevo libro del príncipe Harry revela golpiza con su hermano William

0 SHARES Share Tweet

La pelea ocurrió luego que el príncipe William describiera a Meghan Markle como “difícil, grosera y abrasiva”.

Por Irma Locantore

“Spare” (Entre las sombras) es el título del nuevo libro de memorias del príncipe Harry y en él asegura que llegó a los golpes con su hermano mayor: el príncipe William lo golpeó en pelea por Meghan Markle.

El príncipe Harry y el príncipe William fueron muy unidos durante su niñez, pero sobre todo después de la muerte de su madre, Lady Di, en 1997 a causa de un “accidente automovilístico”.

Los hijos de la difunta “Princesa del pueblo” y Carlos III fueron los hermanos más unidos, incluso cómplices, complicidad que en algún momento el duque de Sussex compartió con su cuñada Kate Middleton, pero que quedó en el olvidó cuando se casó con Meghan Markle, sí, sucede hasta en la mejores familias.

Sucedió después de que el príncipe William describiera a la esposa del príncipe Harry, Meghan Markle como “difícil, grosera y abrasiva”.

Según un extracto del libro “Spare”, escrito por Harry, la pelea sucedió a pesar de que él había intentado frenar antes de que se saliera de control, y que incluso le dio un vaso con agua al príncipe William, pero él reaccionó de manera muy agresiva.

“Dejó el agua, me insultó de nuevo y luego se abalanzó sobre mí. Todo sucedió muy rápido, muy rápido. Me agarró por el cuello, arrancándole el collar (de la camisa), y me tiró al suelo. Aterricé sobre el plato del perro, que se rompió bajo mi espalda, las piezas me cortaron. Me quedé allí un momento, aturdido, luego me puse de pie y le dije que se fuera”, confiesa en su libro el príncipe Harry.

El príncipe William le pidió a su hermano menor, el príncipe Harry, que no le contara a Meghan Markle lo que había ocurrido, a lo que él respondió:

“¿Te refieres a decirle que me atacaste?”

Para su sorpresa el príncipe William le respondió…

“No te he atacado, Harry”.

Sin embargo, su esposa pudo ver más tarde los rasguños y moretones que tenía como resultado de la supuesta pelea, pero él estaba terriblemente triste.

Se tenía previsto que “Spare” saliera a la luz pública el 10 de enero pero se han ventilado varias copias entre los medios de comunicación y editoriales británicas.

El lío entre el príncipe Harry y el príncipe William parece no tener fin, y ninguno está dispuesto a ceder.