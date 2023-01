México no se montará en el tren de la moneda suramericana propuesta por Brasil y Argentina

0 SHARES Share Tweet

«Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso, nosotros por muchas razones tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar”, dijo AMLO.

Por Ángela Betancourt

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes sumarse a la moneda regional que proponen Brasil y Argentina para dejar de depender del dólar.

Durante su rueda de prensa diaria, desde Ciudad de México, el mandatario aqzteca dijo que «Nosotros no estaríamos de acuerdo en eso, nosotros por muchas razones tenemos que seguir manteniendo como referencia al dólar”.

“Acerca de la moneda, yo quiero aclarar algo, no estoy seguro de que sea una propuesta de Argentina y de Brasil, creo que puede faltar información. Yo no he visto nada sobre este tema, el que exista una moneda entre Brasil y Argentina, no. No hay nada”.

López Obrador agregó que le preocupa «que sea algo inventado para perjudicar la imagen de Brasil y de Argentina, o para buscar la confrontación con Estados Unidos por el dólar. O sea, se habla (también) por ejemplo de una moneda de China, Rusia, y países árabes».

La propuesta surgió en vísperas de la VII Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac) que se celebra este martes en Argentina, y que además recibió el apoyo de Nicolás Maduro.

López Obrador es uno de los ausentes de la Celac que se celebra en Argentina, actual presidente pro tempore, con representantes de los 33 países integrantes, incluyendo cerca de 15 jefes de Estado o de Gobierno, tras rechazar ir porque «tiene mucho trabajo».