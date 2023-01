Petro pidió en la Celac fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos

0 SHARES Share Tweet

Petro: «¿Por qué presidentes elegidos popularmente están presos cuando deberían estar en esta mesa?».

Por Ángela Betancourt

Gustavo Petro, presidente de Colombia, pidió este martes fortalecer el sistema interamericano de derechos humanos y lograr un «pacto democrático» para que los gobiernos de «derechas e izquierdas» no crean que cuando llegan al poder es «para eliminar a su contrincante físicamente».

«¿Por qué debemos mantener violaciones del sistema interamericano a pesar de que nuestros Gobiernos firmaron en el pasado el tratado? ¿Por qué presidentes elegidos popularmente están presos cuando deberían estar en esta mesa?», se preguntó Petro durante su intervención en la Cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), la cual se lleva a cabo en Buenos Aires, Argentina.

El mandatario colombiano consideró que debe haber un «pacto democrático en donde las derechas y las izquierdas no crean que cuando llegan al poder es para eliminar a sus contrincantes físicamente». «Si llegamos al poder desde las izquierdas no es para encarcelar derechas. No es para matarlas. Todo debe ser la convivencia y la pluralidad ideológica. En América Latina no tiene que haber un solo preso político», enfatizó.

Petro también abogó por ampliar esa «carta de derechos liberales, que hay que mantener» con «derechos ambientales, de la mujer y colectivos de última generación», además de fortalecer su poder judicial, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

«He invitado a Venezuela a reingresar a ese sistema», dijo Petro.

La Carta Democrática Interamericana fue aprobada por la Organización de Estados Americanos (OEA) en septiembre de 2001. Dicho instrumento establece que los pueblos de América tienen derecho a la democracia y sus Gobiernos la obligación de promoverla y defenderla, además resalta que la democracia es esencial para el desarrollo social, político y económico de los pueblos de las Américas.