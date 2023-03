Venezuela cae con las botas puestas al perder ante Estados Unidos 9-7

Grand Slam de Trea Turner en el octavo inning acabó con la ventaja de Venezuela que hasta ese inning ganaba 7-5.

Con información de mlb.com

El norteamericano Trea Turner largó cuadrangular con tres hombres en bases en el octavo inning que catapultó a Estados Unidos a la victoria 9-7 sobre Venezuela y pasa a las semifinales del Clásico Mundial de béisbol este sábado en la noche.

El descalabro fue doblemente doloroso para Venezuela, que perdió por lesión al estelar segunda base José Altuve tras recibir un pelotazo en la mano derecha por parte del relevista Daniel Bard en el quinto episodio. Los Astros de Houston, equipo de Altuve en las Grandes Ligas, informaron que el jugador está siendo examinado y ofrecerán información al respecto el domingo tras realizar más exámenes.

“Es frustrante aceptarlo porque los muchachos trabajaron duro y jugaron muy bien para regresar después de irnos abajo en el marcador», dijo el mánager de Venezuela Omar López. «Pero así es el béisbol y desafortunadamente, para nosotros, nos vamos muy decepcionados”.

TREA TURNER GRAND SLAM!!!



ARE YOU KIDDING ME?!?!



📺: WBC on FOX pic.twitter.com/G4l6nwsH9Y