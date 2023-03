Maduro arreciará con la razzia

0 SHARES Share Tweet

Nicolás Maduro aseguró este miércoles que varios de los funcionarios y empresarios chavistas detenidos en las últimas semanas por diversas tramas de corrupción, han estado confesando y delatando a sus socios.

“Ya están todos confesando. Ya tenemos la confesión de casi la mitad de los capturados de las fechorías y robos que estaban cometiendo. Confesados. Se han acogido al recurso legal de la delación, y lo están diciendo todo”, aseguró.

Maduro dijo sentir una profunda rabia por los altos funcionarios de su régimen que han sido descubiertos en estas tramas corruptas.

“Yo me indigno mucho, me lleno de ira, de rabia, frente a las corruptelas de gente que les di toda mi confianza y terminaron robando al pueblo en circunstancias tan difíciles (…) Yo no me pongo triste. Estoy es arrecho con todos estos bandidos y voy a actuar a la profundidad más grande”, expresó.

Insistió en que él mismo dirigió “personalmente esta investigación desde hace semanas junto a funcionarios de la Policía Nacional Anticorrupción, el SEBIN, el fiscal general, con paciencia, mucha intuición y profundidad”.

Advirtió que este “es apenas un golpe de muchos más que vamos a dar contra las bandas de mafiosos enquistadas, estén donde estén, se vistan como se vistan y tengan el color político que tengan”.