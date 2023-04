Ariana Grande sale al paso a las fuertes críticas recibidas por su apariencia física

0 SHARES Share Tweet

La cantante Ariana Grande respondió en sus redes sociales a las críticas que ha recibido en los últimos días en torno a su apariencia física. Ariana fue fuertemente criticada sobre su cuerpo pues muchos de sus seguidores consideran que está «demasiado delgada» y que «debería comer más».

«Solo quería venir y… No hago esto a menudo. No me gusta. No soy buena en esto. Pero solo quería abordar sus preocupaciones sobre mi cuerpo y hablar un poco sobre lo que significa tener un cuerpo, ser vista, y que se le preste tanta atención. Creo que deberíamos ser más amables y estar menos cómodos al comentar sobre los cuerpos de las personas, pase lo que pase. Si crees que estás diciendo algo bueno o bien intencionado, lo que sea, saludable o no saludable, grande o pequeño, esto o aquello, sexy o no sexy, realmente deberíamos trabajar para no hacerlo tanto», dijo la artista al inicio de su publicación.

«Hay formas de halagar a alguien o de ignorar algo que ves que no te gusta. Creo que deberíamos ayudarnos mutuamente a trabajar para estar más seguros con nosotros mismos y mantenernos más seguros los unos a los otros», agrega en su comunicado.

Por qué importa: La cantante dijo que “antes tomaba muchos antidepresivos, bebía y comía mal, estaba en el punto más bajo de mi vida cuando me veía de la manera que ustedes consideran saludable, pero de hecho esa no era mi época más saludable”, pidiendo a sus fans “que sean amables con los demás y con ustedes mismos».

