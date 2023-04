HBO Max cambia de nombre: Nuevas entregas de Harry Potter y Juego de Tronos

0 SHARES Share Tweet

Tras la llegada a HBO Max del CEO David Zaslav se han producido varios cambios en la plataforma entre los que cuentan el simultáneo lanzamiento de la compañía Warner Bros Discovery y la fusión de los contenidos a la carta HBO Max y Discovery+ en una sola, bajo el nombre Max.

La compañía dio a conocer que esta nueva versión del servicio de streaming se estrenará el 23 de mayo en Estados Unidos, manteniendo los precios de sus planes; es decir, 15.99 dólares al mes sin publicidad, y 9.99 dólares con publicidad.

Asimismo, se mencionó que en Latinoamérica (incluido México), Max se estrenará a finales de este año; y, en Europa estará disponible para inicios del 2024. La llegada esporádica también se debe a que, a pesar de ser la misma compañía, Max funcionará como otra plataforma, por lo que se comprometen con los usuarios deHBO Max a tener una transición sencilla con dos pasos.

Adicional a esto, se presentaron algunos estrenos, entre los que destaca la serie Spin-off de El pingüino; una serie reboot de Harry Potter, una serie anime de Rick y Morty, el show animado Gremlins: Secret of the Mogwai; la esperada serie True Detective: Night Country; una precuela de Game of Thrones titulada A Knight of the Seven Kingdoms: The Hedge Knight; la precuela de IT, Welcome to Derry; un spin-off de The Big Bang Theory; una serie basada en el universo de El Conjuro, entre las nuevas temporadas de las series ya conocidas hasta el momento.

Por qué importa: HBO ya es una marca posicionada, por lo que el cambio no busca restarle la importancia a toda su historia y producciones, pero sí se decidió que lo mejor era mantener los nuevos contenidos bajo la nueva marca Max, con 40 nuevos títulos y temporadas de programas de televisión cada mes.

Profundiza en el tema: Haz click aquí