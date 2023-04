¡Se acabó la sequía! Tras 16 años el AC Milan regresa a las semifinales de la Champions

Luego de 16 largos años, el AC Milan se metió nuevamente en la semifinal de la Champions League al empatar 1-1 en el campo del Napoli tras haber quedado 1-0 en la ida.

Así, una de las semifinales podría ser un derbi milanés. Uno que se lograría si el Inter no se deja sorprender por una victoria del Benfica en San Siro -el conjunto dirigido por Simone Inzaghi se quedó con un 2-0 en la ida.

