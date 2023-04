Prosperi en Mérida: “Trabajamos para garantizar la gobernabilidad de todos los venezolanos por igual”

0 SHARES Share Tweet

Nota de prensa

“A pesar de las adversidades, nosotros tenemos el compromiso de seguir luchando por la prosperidad de Venezuela”, afirmó Carlos Prosperi, candidato a las elecciones primarias por Acción Democrática en resistencia, el pasado fin de semana cuando visitó el estado Mérida, en el marco de su gira nacional.

Un hombre sencillo, que caminó los municipios panamericanos llevando un mensaje de esperanza a cada merideño, ese es Prosperi, que recordó con nostalgia como el estado Mérida fue referencia turística en su infancia, cuando con sus padres educadores, visitaban la región para alojarse en el Hotel Valle Grande, propiedad en aquel entonces del Instituto para la Previsión Social del Ministerio de Educación Nacional (IPAS ME).

Puntualizó que no considera justo, “que quienes han manejado la mayor bonanza económica en Venezuela, hayan dejado abandonar tanto la infraestructura vial”, refiriéndose a las carreteras merideñas, y reflexionó sobre la lección de vida que ello debe representar para cada uno, asegurando que ha llegado el momento del cambio para lograr la prosperidad nacional.

Afirmó que el 22 de octubre representa solo el primer paso para la reconstrucción de Venezuela, aseguró que su propuesta ganará esa elección primaria, convirtiéndose en el candidato presidencial de toda la unidad opositora y que tendrá luego la labor de consolidar voluntades “para poner fin a la tragedia en la que se ha sumido el país”.

Exaltó la posibilidad que los venezolanos tienen de elegir candidato presidencial el próximo 22 de octubre y llamó a la reflexión de quienes piensan que si no trabajan, no comen, recordándoles que “por mucho que trabajen y se esfuercen, si no se cambia el modelo económico y político fracasado, jamás alcanzará el dinero para cumplir sueños”, por ello, votar en octubre, es una oportunidad que no se debe evadir, porque votando, “se consolidará un proyecto de cambio necesario para todos”.

Finalizó garantizando que su compromiso con todos los venezolanos, “es que a partir del 10 de enero del 2025, una vez me juramente como presidente de Venezuela el único documento válido para identificar a cada uno, será la cédula de identidad laminada, con el que se podrá acceder a los programas sociales que adelantaremos como estado”.